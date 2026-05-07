現 고2, 고교학점제-통합형 수능… ‘선택 과목’이 당락 가른다

2028학년도 대입전형 계획 공개
5등급제 시행-고교학점제 전면 적용… ‘교과 이수 내역’으로 전공 연계 평가
상위권대학은 권장과목 정해져 있어… 정시는 수능성적에 학생부 평가 결합
수능 100%와 교과 반영 이원화 운영… 내신 때문에 지원 포기할 필요 없어
최근 국내 194개 대학의 ‘2028학년도 대학입학 전형 시행계획’ 발표가 마무리됐다. 이들 대학의 전체 모집 인원은 34만8789명이며, 이 중 수시모집에서만 80%가 넘는 28만1895명을 선발한다. 역대 최대 비중이다. 정시모집 인원은 6만6894명에 그친다.
현재 고교 2학년 학생이 치르는 2028학년도 대입은 ‘예측 불가’라는 평가가 나온다. 2027학년도 대입을 마지막으로 수시 전형과 정시 전형 모두 대규모 변화가 예고돼 있기 때문이다. 먼저 현행 내신 9등급제가 5등급제로 바뀌고 고교학점제가 전면 적용된다. 대학수학능력시험(수능)에서는 처음으로 선택과목이 사라진 ‘통합형 수능’이 실시된다. 심화수학(미적분Ⅱ·기하)이 수능 출제 범위에서 빠지고, 통합 사회·과학 역시 고교 1학년 학습 범위에서 출제돼 난이도가 평이해질 것으로 예상된다.
상위권 학생에 대한 변별력이 약화되면서 내신 등급과 수능 점수 중심의 정량 평가에서 다양한 요소를 종합적으로 고려하는 정성 평가가 확대된다. 또 수시 전형이 늘면서 내신 성적과 함께 서류 평가, 출석, 학생부 등도 더 중요해지고 있다.
이번 대입전형 시행계획 공개는 향후 고교 교과목 선택에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 2학기 선택과목 신청을 앞두고 있는 고교생들이 시행계획에 제시된 권장 이수 과목에 맞춰 선택과목을 골라야 하기 때문이다.
● 핵심 변수로 떠오른 ‘선택 과목’
2028학년도 대입에서는 ‘교과 이수 내역’이 핵심 평가 요소다. 통합형 수능부터 시험 출제 범위가 상당히 축소돼 대학들이 더 이상 수능만으로는 심화 학습 여부를 판단할 수 없기 때문이다. 대학들은 지원자가 전공과 연계해 어떤 과목을 사전에 이수했고, 얼마나 충실하게 학습했는지를 면밀히 살필 것으로 보인다. 임성호 종로학원 대표는 “특히 자연계열은 대학별로 권장하는 수학 선택과목을 이수했는지가 주요 평가 요소가 될 수 있다”며 “시행계획을 기반으로 각 대학이 인정하는 ‘이과 수학’의 범위를 파악해야 한다”고 말했다.
서울대, 고려대, 연세대, 주요 대학 의대 등 상위권 대학 상당수는 이미 모집 단위별 권장 이수 과목을 발표했다. 서울대는 교과 이수 현황을 가장 엄격히 적용하고 있다. 서울대는 2028학년도 대입전형 시행계획을 통해 “(계열별 권장 과목 이수 여부를) 수시모집 서류 평가 및 정시모집 교과역량평가에 반영한다”고 밝혔다. 권장 과목을 이수하지 않을 경우 불이익을 받을 가능성이 높다.
서울대는 인문계열 지원자에게 제2외국어·한문에서 1과목 이상 이수하도록 권장하고 있다. 의·약학계열을 포함한 자연계열에서는 ‘기하’와 ‘미적분Ⅱ’를 권하며, 간호대와 치의학과는 둘 중 하나만 들어도 된다. 과학은 전공에 맞춰 일반선택 과목(물리학·화학·생명과학·지구과학) 중 필요한 과목을 권장하고 있다. 수능에는 출제되지 않는 심화 개념의 ‘진로선택’ 과목도 3과목 이상 이수할 것을 권고한다. 서울대 의대의 경우 일반선택 과목에서는 ‘생명과학’이, 진로선택 과목에서는 ‘세포와 물질대사’ ‘생물의 유전’을 포함해 3과목을 권고한다.
연세대는 의·약학계열과 자연계열 모집 단위에서 기하와 미적분Ⅱ 이수를 권장한다고 밝혔다. 다만 물리학과나 화학과처럼 전공과 직접적으로 연관된 경우를 제외하고는 대부분 전공에서 과학 일반선택 과목은 자율 선택이다. 진로선택 과목도 별도의 조건 없이 3과목 이상 이수하는 것을 권장한다. 인문계열은 별도로 과목을 지정하는 대신 자신의 진로와 적성에 따라 선택하라고만 했다. 연세대는 과목 개설 여부 등 학교별 사정을 고려해 특정 과목의 이수 여부만을 평가하지 않겠다고 했다. 고교에서 해당 과목이 개설되지 않더라도 공동교육과정 참여 등 적극적인 학업 이수 노력을 보인다면 긍정적 평가를 받을 수 있다.
고려대는 의학계열을 포함한 자연계열 모든 모집 단위에서 미적분Ⅱ를 권하고 있다. 전기전자공학과, 화공생명공학과, 수학과 등 일부 학과는 기하도 권장 사항에 포함됐다. 또 과학 분야 진로선택 과목에서 구체적인 권장 사항을 제시했다. 의대는 ‘물질과 에너지’, ‘화학반응의 세계’, ‘세포와 물질대사’, ‘생물의 유전’ 중 2개 과목 이상 이수를 권장한다. 반도체공학과는 ‘역학과 에너지’, ‘전자기와 양자’가 권장 과목으로 제시됐다.
대학들은 이번 시행계획에 포함된 권장 과목이 지원에 필요한 ‘필수 조건’은 아니라고 밝혔다. 다만 입시 업계에서는 대입에서 정성 평가가 중요해진 만큼 지원자가 전공 관련 과목을 얼마나 충실히 이수했는지가 핵심 평가 요소가 될 것이라고 보고 있다. 사실상 필수 과목에 가깝다는 의미다. 이만기 유웨이교육평가연구소장은 “자연계열의 경우 과학 영역에서 권장 과목을 이수하면 가산점을 부여하는 대학도 꽤 있다”며 “좋은 내신 등급을 받기 위해 상대적으로 쉬운 과목을 선택하는 것보다는 오히려 전공에 맞게 설계하는 게 중요하다”고 했다.
● 정시 전형에도 학생부 평가 도입
2028학년도 대입 전형의 또 다른 특징 중 하나는 ‘정시의 수시화’다. 변별력이 저하될 것을 우려해 주요 상위권 대학은 정시 전형에서 기존 ‘수능 100%’ 선발 공식을 깨고 학생부를 결합하는 방식을 준비하고 있다.
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