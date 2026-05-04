트럼프 “구출” 발표 직후…유조선 1척 호르무즈서 피격

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 4일 13시 27분

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이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 벌크선과 유조선들이 지난달 18일 호르무즈 해협에 정박해 있다. AP/뉴시스
이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 벌크선과 유조선들이 지난달 18일 호르무즈 해협에 정박해 있다. AP/뉴시스
중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 인근에서 3일(현지 시간) 유조선 한 척이 확인되지 않은 발사체에 의해 피격됐다고 외신이 보도했다.

4일 로이터통신 등에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 전날 “유조선 한 척이 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 해안에서 정체불명의 발사체에 피격됐다”고 밝혔다. 모든 선원은 무사하다고 해당 기구는 전했다.

이 유조선은 푸자이라에서 북쪽으로 약 145㎞ 떨어진 해상에서 공격당한 것으로 알려졌다.

이번 유조선 피격은 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 빠져나올 수 있도록 지원하는 이른바 ‘프로젝트 프리덤’(Project Freedom)을 시작하겠다고 밝힌 직후 벌어졌다고 외신들은 보도했다.

트럼프 대통령은 3일 트루스소셜에 “중동 분쟁과 무관한 세계 각국이 호르무즈 해협에 갇혀 있는 자국 선박을 풀어줄 수 있는지 미국에 요청해 왔다”며 “나는 우리 측 대표들에게 미국이 최선의 노력을 다해 그들의 선박과 선원들을 해협 밖으로 안전하게 인도할 것이라는 점을 (해당 국가에) 알릴 것을 지시했다”고 밝혔다.

이어 “‘프로젝트 프리덤’은 중동 시간으로 4일 오전에 시작될 예정”이라고 설명했다.

#호르무즈 해협#유조선#피격#중동 전쟁#도널드 트럼프 미국 대통령
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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