“김치가 왜 일본풍?”…반 고흐 미술관 식당 메뉴 논란 [e글e글]

네덜란드 암스테르담의 반 고흐 미술관 내 식당이 김치가 들어간 메뉴를 ‘일본풍’으로 소개해 논란이 일고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 4일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 누리꾼들의 제보를 받고 알게 됐다”며 “반 고흐 미술관 내 식당인 ‘비스트로 빈센트’ 측에 확인한 결과 김치 샌드위치를 판매하고 있다는 답변을 받았다”고 밝혔다.
문제는 김치 메뉴를 판매하면서도 식당의 음식 전반을 ‘일본풍’으로 소개한 데서 비롯됐다.
비스트로 빈센트는 식당 소개문에서 “풍미 가득한 요리들은 빈센트 반 고흐에게 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다”며 “최고급 네덜란드산 식재료를 사용해 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다”고 설명하고 있다.
이에 대해 서 교수는 “식당 측이 김치를 일본 음식으로 오인해 판매하고 있는 것으로 보인다”며 “식당을 이용하는 관광객들에게 자칫 김치가 일본 음식이라는 오해를 불러일으킬 수 있는 만큼 반드시 시정이 필요하다”고 지적했다.
실제로 구글 리뷰에도 비판 글이 올라왔다. 한 이용자는 “레스토랑 측은 소개글에서 언급된 유일한 아시아 국가인 일본에서 영감을 받은 요리를 제공한다고 하지만, 메뉴에는 김치가 포함돼 있다”고 지적했다. 또 “한국인에게 김치는 문화적 정체성의 핵심적인 부분”이라며 “‘일본풍’ 요리라는 왜곡된 설명은 매우 불편하고 오해의 소지가 있다”고 비판했다.
해당 리뷰에는 “역사적 배경을 고려할 때 이러한 설명은 매우 불편하고 오해의 소지가 있다”는 의견도 담겼다.
이에 식당 측은 구글 리뷰 답변을 통해 “진심으로 죄송하다”며 “고객님의 실망감을 충분히 이해하며, 내부적으로 개선 방안을 논의하겠다”고 밝혔다.
유럽에서 김치가 잘못 소개된 사례는 이번이 처음이 아니다. 앞서 독일 대형 할인마트 알디(ALDI) 홈페이지에서는 김치를 ‘일본 김치’로 소개해 논란이 됐다. 스페인의 한 업체는 ‘김치 소스’ 병에 일본 기모노를 입은 여성 그림을 넣어 판매했다가 비판을 받은 바 있다.
서 교수는 “유럽 곳곳에서 잘못 소개되는 김치를 올바르게 시정할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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