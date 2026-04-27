‘늑구’ 소재 동화 연이어 등장…누리꾼 반응은? [e글e글]

대전 오월드에서 탈출해 주목받았던 늑대 ‘늑구’를 소재로 한 동화책이 연이어 출간됐다. “가슴 뭉클하다”는 긍정적 반응이 있는가 하면, 짧은 기간 동안 관련 책이 여러 권 등장하면서 엇갈린 반응도 나온다.
출판사 문학세계사는 지난 24일 초등교사 출신 디지털 크리에이터의 첫 작품 ‘늑구의 꿈’을 선보였다고 밝혔다. 이 책은 어린 늑대가 울타리를 벗어나 바깥세상으로 나서며 겪는 9일간의 이야기를 중심으로 전개된다.
이후 비슷한 소재를 다룬 도서들이 잇따라 나오며, 현재까지 최소 3종 이상의 ‘늑구’ 관련 동화가 출간된 것으로 알려졌다.
독자들은 실제 사건에서 출발한 이야기가 도서로 확장된 점에 의미를 두고 있다. “늑구가 어떤 마음이었을지 상상해본 적 있는데, 동화로 풀어낸 점이 흥미롭다”는 의견과 함께 “아이들과 자유에 대해 이야기해볼 수 있을 것 같다”는 기대가 이어졌다.
전윤호 시인은 이 작품에 대해 “아이들에게는 모험의 설렘을, 어른들에게는 잊고 있던 자유와 그리움을 떠올리게 한다”고 추천사를 남겼다.
반면 사건이 벌어진 지 얼마 지나지 않아 관련 도서가 잇따라 나온 점을 두고, 대중적 관심을 이용한 상술 아니냐는 시각도 존재한다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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