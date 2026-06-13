제니가 선보인 ‘치아 장식’ 그릴즈…20년전 최민수도 ‘흡사’

블랙핑크 제니가 미국의 한 음악 페스티벌 무대에서 치아 액세서리인 ‘그릴즈(grillz)’를 착용한 모습을 선보여 화제가 되고 있다. 일명 ‘치꾸(치아 꾸미기)’로 불리는 액세서리로 온라인에서 화제를 모았다.
제니는 7일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 미국 축제 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026’(이하 ‘더 거버너스 볼 2026’)에서 ‘만트라’, ‘핸들바’, ‘라이크 제니’ 등 총 17곡을 선보이며 약 60분간 공연을 펼쳤다.
공연 직후 온라인 상에서는 제니가 선보인 독특한 그릴즈가 빠르게 확산하며 화제를 모았다. 그릴즈는 치아를 본떠서 금이나 은으로 된 틀니 모양의 장식물을 치아 전체에 씌우는 액세서리다.
이날 무대에서 제니가 착용한 것은 파란 장미 문양이 새겨진 커스텀 그릴즈로, 미국의 유명 주얼리 아티스트인 마크 크루즈(Mark Cruz)가 제작한 것으로 전해졌다.
마크 크루즈는 8일(현지시간) 자신의 인스타그램에 “제니와 함께 거버너스 볼 무대를 위해 새로운 작품을 만들었다”며 “블루 로즈 에나멜 장식과 VVS1 등급 다이아몬드를 세팅한 완전 맞춤형 14K 화이트 골드 피스”라고 소개했다. 또 제니의 그릴즈와 이를 착용하고 공연 중인 제니의 모습을 함께 공유했다.
영상을 본 누리꾼들은 “멋진 작품이다”, “제니라서 소화 가능하다”, “힙하고 예쁘다” 등의 긍정적인 반응을 보였다. 반면 “멀리서 보면 충치처럼 보인다”, “이가 썩은 줄 알았다”, “가까이서 보면 예쁜데 멀리서 보면 부담스럽다” 등의 혹평도 이어졌다.
최근 젊은 세대 사이에서는 제니처럼 자신의 치아 표면에 큐빅 등을 붙이는 ‘치꾸’가 유행하고 있다. ‘치꾸’ 종류로는 치아 표면에 큐빅을 부착하는 투스젬 그리고 치아 위에 보석을 착용하는 그릴즈로 나뉜다. 투스젬이나 그릴즈는 과거 힙합 가수들에게서만 유행했던 액세서리였으나 최근 인플루언서나 다양한 아티스트들도 이 같은 스타일을 선보이고 있다.
이 같은 연예인들의 ‘치꾸’에 과거 연예인 사례가 연상된다는 의견도 나온다. 특히 배우 최민수는 2006년 영화 ‘홀리데이’에서 역할을 위해 ‘금니빨’을 해서 화제가 됐다. 우산을 들고 금니를 드러낸 채 총을 겨누는 장면은 누리꾼 사이에서 ‘짤’ 혹은 ‘밈’으로 널리 화제가 되기도 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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