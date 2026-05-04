‘악마는 프라다를 입는다 2’, 북미 1위…오프닝 수익 전작의 2.7배

개봉 첫 주 북미 박스오피스 1위에 올라선 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’(감독 데이비드 프랭클)의 오프닝 수익이 전작의 2.7배를 넘어섰다.
‘악마는 프라다를 입는다 2’는 지난 1일(현지 시각) 북미 개봉 후 오프닝 스코어 1위를 기록했다. 박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 북미 개봉 첫 주말 7700만 달러(약 1136억 원)의 흥행 수익을 거두며 ‘마이클’ ‘슈퍼 마리오 갤럭시’를 제치고 박스오피스 1위를 차지했다.
이는 2006년 ‘악마는 프라다를 입는다’의 개봉 첫 주 흥행 수익(약 2750만 달러)의 약 2.7배가 넘는 수치다. 또 ‘악마는 프라다를 입는다 2’의 개봉 첫 주 월드와이드 흥행 수익은 2억 3,360만 달러(약 3447억 원)로, 전편의 월드와이드 총수익(약 3억2658만 달러)의 72%에 육박한다.
‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그렸다. 20년 만에 나온 ‘악마는 프라다를 입는다’(2006)의 속편으로 원년 멤버인 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트 등이 모두 출연했다.
한편 이 영화는 우리나라에서는 개봉 첫 주말 3일인 지난 1일부터 3일까지 48만 2835명의 관객을 동원하며 주말 박스오피스 2위에 이름을 올렸다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
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