한동훈 “항만 로봇 얘기하는 하정우, 북구에 항만이 있나?”

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마하는 국민의힘 한동훈 전 대표는 4일 “북갑 선거에서 승리해 북구의 미래, 부산의 미래, 대한민국의 미래를 한동훈이 끝까지 바꾸겠다”고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 북구 선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마친 뒤 기자들과 만나 “이번 선거에서 제가 승리하는 것은 폭주하는 이재명 정권을 제대로 견제하는 보수가 재건되는 것”이라며 “잠시 보수가 보수의 모습을 잃고 일탈해 온 장동혁 당권파의, 국민의힘의 일탈을 정상화시키는 것”이라고 말했다. 한 전 대표가 출마하는 북갑은 국민의힘 소속으로 출마 선언한 박민식 전 국가보훈부 장관과 더불어민주당 소속 하정우 대통령AI미래기획수석비서관의 ‘3파전’으로 치러질 전망이다.
한 전 대표는 “과거에 여기서 정치했던 정치인들이 뭘 해냈느냐. 북갑의 시민들이 기대하는 만큼의 발전을 이뤘느냐”고 지적했다. 이어 박 전 장관을 겨냥해 “지금 와서 쇼츠 찍고 다니면 뭐 달라지느냐”고 했다. 하 전 수석에 대해선 “하 후보가 항만에서의 피지컬AI(로봇·기기 등에 탑재돼 물리적 행동을 수행하는 AI) 등을 얘기하는데 북구에 항만이 있느냐”며 “피지컬AI 도입하면 부산 근로자들은 직을 잃게 된다”고 비판했다. 그러면서 “자기가 좀 아는 분야에 끼워 맞추면 안 된다”고 말했다.
앞서 국민의힘 공천관리위원회는 1일 북갑 공천 신청자 면접에서 한 전 대표와의 단일화 여부를 물은 것으로 알려졌다. 한 전 대표는 이와 관련해 “단일화는 정치 공학을 말하는 게 아니라, 민주당에 지더라도 한동훈만은 막겠다는 정신 상태를 문제 삼고 싶다”며 “그러면 안 된다”고 지적했다.
한 전 대표는 이재명 대통령이 이날 더불어민주당이 추진하는 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’과 관련해 민주당에 “구체적 시기나 절차에 대해선 국민적 숙의를 거쳐서 판단해 달라”고 당부했다는 청와대 브리핑을 두고는 “마피아 두목이 누구 죽이겠다는 행동대장들에게 잘해보라는 것과 다를 바 없다”고 비판했다. 그는 “이 대통령이 자기 사건을 공소 취소하는 것은 명백한 탄핵 사유”라며 “국민과 함께 막겠다”고 했다. 그러면서 “공소 취소시키면 탄핵한다”고 재차 강조했다.
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