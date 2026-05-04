김고은, 어린이날 맞아 서울대병원에 5000만원 기부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 4일 09시 53분

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배우 김고은. 2025.9.5/뉴스1
배우 김고은. 2025.9.5/뉴스1
배우 김고은이 어린이날을 맞아 저소득층 환아를 위해 따뜻한 나눔을 실천했다.

4일 소속사 BH엔터테인먼트에 따르면 김고은은 취약계층 환자 치료 지원을 위해 서울대학교 어린이병원에 5000만 원을 기부했다. 해당 기부금은 어린이병원 후원회를 통해 전액 환아 치료비로 사용될 예정이다.

김고은은 2021년부터 매년 어린이날마다 기부를 이어오며 꾸준한 선행을 이어가고 있다. 김고은은 “도움의 손길이 필요한 어린이 치료에 소중하게 사용됐다는 이야기를 듣고 큰 울림을 받았다”며 “앞으로도 많은 분께 받은 사랑에 보답할 수 있는 배우가 되기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 김고은은 현재 tvN 드라마 ‘유미의 세포들’ 시즌3에 출연 중이다.

#김고은#기부#어린이날#취약계층#환아#치료비#미담
송치훈 기자 sch53@donga.com
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