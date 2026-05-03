본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
홍준표 “삼성전자 노조 과도한 요구, 경영권 침해 될 수도”
동아일보
업데이트
2026-05-03 12:16
2026년 5월 3일 12시 16분
입력
2026-05-03 12:14
2026년 5월 3일 12시 14분
송치훈 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260503/133852203/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
홍준표 전 대구시장. 2025.6.17/뉴스1
홍준표 전 대구시장이 총파업을 예고한 삼성전자 노조에 대해 “과도한 요구”라며 비판했다.
홍 전 시장은 2일 자신의 소통채널 ‘청년의 꿈’에서 한 누리꾼이 “삼전 노조의 성과급 문제, 이를 어떻게 풀어야한다 생각하시나?”라고 묻자 “지금 삼전 노조들의 행태는 과도한 요구이고 경영권 침해도 될 수 있다”고 답했다.
그는 “영업이익의 일정분을 근로자에게 돌려주는 것은 보너스 형식”이라면서 “영업이익이 귀속되는 주체는 주주들이다”라고 강조했다.
삼성전자 노조는 성과급 상한제 폐지와 연간 영업이익의 15%, 약 45조원 규모로 예상되는 성과급을 요구하고 있다. 노조는 사측이 이를 수용하지 않으면 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입하겠다는 방침이다.
#홍준표
#삼성전자
#노조
#파업
#성과급
#경영권
#침해
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
건설현장 뛰던 가을동화 가수, 이젠 드릴 쥐고 100만 뷰[은퇴 레시피]
2
‘30일내 종전’ 이란 14개항에…트럼프 “검토→수용 불가” 선회
3
홍준표 “삼성전자 노조 과도한 요구, 경영권 침해 될 수도”
4
‘하정우 손 털기’ 논란 후 ‘배꼽인사’ 대결…꼬마에게도 90도 인사
5
李 “법적 허용 한도 초과하는 불법 대출 무효…상환 의무 없다”
6
“된장찌개에 ‘싱크대 뚜껑’이…배 아프면 청구하라더라”
7
워런 버핏의 일침 “지금 시장은 ‘카지노 옆 교회’…도박 심리 팽배”
8
원유 실은 韓 선박, ‘우회로’ 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 두 번째
9
이란 혁명수비대 “호르무즈 新 관리규칙 설정…모즈타바 지시”
10
“독일, 미군 감축보다 두려운 것은…토마호크 미사일 철회”
1
이것이 ‘맨손 악수’…하정우, ‘손털기’ 논란 뒤 사진 왕창 올려
2
김태흠 충남지사, 정진석 공천 땐 ‘탈당 불사’…“상식선에서 판단하라”
3
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
4
“여러분 때문에 국힘 안돼” “장동혁!”…박형준 개소식서 고성-항의
5
조국 “민심만 믿고 전력투구해 3표 차이로 승리할 것”
6
국힘 “李, 특검법에 꿀 먹은 벙어리…당사자가 단 한마디 안 해”
7
유권자 4명중 1명 “지지 정당 없다”… 무당층 4년전보다 10%P 많아
8
‘李지시’ 촉법소년 공론화 종료…만 14세 현상유지 결론낼듯
9
“감히 노동절에 바게트를 사다니”…프랑스 흔든 ‘빵의 전쟁’
10
정원오 “尹에겐 말 못하더니” 오세훈 “李 공소 취소 시 본격 독재”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
건설현장 뛰던 가을동화 가수, 이젠 드릴 쥐고 100만 뷰[은퇴 레시피]
2
‘30일내 종전’ 이란 14개항에…트럼프 “검토→수용 불가” 선회
3
홍준표 “삼성전자 노조 과도한 요구, 경영권 침해 될 수도”
4
‘하정우 손 털기’ 논란 후 ‘배꼽인사’ 대결…꼬마에게도 90도 인사
5
李 “법적 허용 한도 초과하는 불법 대출 무효…상환 의무 없다”
6
“된장찌개에 ‘싱크대 뚜껑’이…배 아프면 청구하라더라”
7
워런 버핏의 일침 “지금 시장은 ‘카지노 옆 교회’…도박 심리 팽배”
8
원유 실은 韓 선박, ‘우회로’ 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 두 번째
9
이란 혁명수비대 “호르무즈 新 관리규칙 설정…모즈타바 지시”
10
“독일, 미군 감축보다 두려운 것은…토마호크 미사일 철회”
1
이것이 ‘맨손 악수’…하정우, ‘손털기’ 논란 뒤 사진 왕창 올려
2
김태흠 충남지사, 정진석 공천 땐 ‘탈당 불사’…“상식선에서 판단하라”
3
‘추다르크’ 추미애 vs ‘고졸신화’ 양향자…경기지사 ‘女대女’ 대결
4
“여러분 때문에 국힘 안돼” “장동혁!”…박형준 개소식서 고성-항의
5
조국 “민심만 믿고 전력투구해 3표 차이로 승리할 것”
6
국힘 “李, 특검법에 꿀 먹은 벙어리…당사자가 단 한마디 안 해”
7
유권자 4명중 1명 “지지 정당 없다”… 무당층 4년전보다 10%P 많아
8
‘李지시’ 촉법소년 공론화 종료…만 14세 현상유지 결론낼듯
9
“감히 노동절에 바게트를 사다니”…프랑스 흔든 ‘빵의 전쟁’
10
정원오 “尹에겐 말 못하더니” 오세훈 “李 공소 취소 시 본격 독재”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
대전 백화점서 말다툼하던 여성 흉기로 찌른 40대 구속
정원오 측 “‘부동산 지옥’ 펼쳐진다는 오세훈…염치도 없어”
“나중에 열심히 일해서 갚을게”… 이 말을 못 믿는 이유
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0