본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
스포츠
첫승 신고한 지난해 ‘대상’ 유현조 “충분히 다승도 가능”
동아일보
업데이트
2026-05-03 20:41
2026년 5월 3일 20시 41분
입력
2026-05-03 20:29
2026년 5월 3일 20시 29분
김정훈 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260503/133854703/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
KLPGA 투어 DB 위민스 챔피언십 정상에 오른 유현조. KLPGA 제공
지난 시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어 ‘대상’을 거머쥔 유현조(21)가 올 시즌 6번째 대회에서 첫 승을 신고했다.
유현조는 3일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십 최종 4라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 묶어 이븐파 72타를 쳤다. 최종합계 7언더파 281타를 기록한 유현조는 고지원(22), 이다연(29) 등 공동 2위 그룹을 1타 차이로 제치고 정상에 올랐다.
유현조는 고지원에 1타가 뒤진 2위로 4라운드를 출발했다. 전반에 1타를 줄이며 1타를 잃은 고지원을 제치고 선두로 올라선 유현조는 14번홀(파4)과 15번홀(파4)에서 연속 보기가 나와 위기를 맞았지만, 이후 차분하게 타수를 지키면서 역전 우승에 성공했다.
올 시즌 5개 대회에서 톱10 1회에 그쳤던 유현조는 시즌 여섯 번째 대회에서 마침내 우승 트로피를 들어 올렸다. 2024년 KLPGA투어에 데뷔한 이후 메이저대회인 KB금융 스타챔피언십(현 KB금융 골든라이프 챔피언십)에서만 두 차례 우승했던 유현조는 이번 대회 우승으로 통산 3승을 기록했다.
유현조는 “그동안 지난해보다 더 잘해야 한다는 압박감과 실수를 줄여야 한다는 생각에 사