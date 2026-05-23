“팔·다리 잃고도 다시 운동 시작” 보디빌딩 무대 오른 30대 남성

교통사고로 한쪽 팔과 다리를 잃은 중국 남성이 꾸준한 재활과 운동 끝에 보디빌딩 대회에 출전해 많은 이들에게 감동을 주고 있다.
20일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 10일 중국 산둥성 성도(省都)인 지난(济南)시에서 열린 보디빌딩 대회에 참가한 류신주(32)의 모습이 이목을 끌었다. 그는 10년 전 교통사고로 오른팔과 오른다리를 잃었다. 사고 이후 류신주는 한동안 삶의 의욕을 잃고 침대에 누워 휴대전화만 들여다 봤다고 한다.
그러던 중 가족들의 자극을 계기로 운동을 시작했다. 그는 “나는 단지 넘어졌을 뿐 죽지 않았다”며 “나는 장애를 얻었지만 마음까지 장애를 가진 건 아니다. 내 마음이 무너지지 않는 한 나는 언제나 건강하고 행복할 것”이라고 했다.
이러한 마음가짐으로 류신주는 오른다리에 의족을 착용한 채 65㎏ 이하 부문에 출전했다. 그가 무대에 등장하자 관객들은 박수를 쏟아냈다. 류신주는 “내가 출전한 부문에는 산둥성 챔피언도 2명이나 있었다”며 “그들이 정말 열심히 훈련한다는 이야기를 듣고 훌륭한 선수들과 함께 무대에 설 수 있어 영광이었다”고 말했다.
온라인에선 그의 대회 영상이 화제가 되고 있다. 누리꾼들은 “그는 슈퍼맨이다” “많은 이들의 존경을 받을 자격이 있다” “아무리 어려운 일이 있어도 그를 생각하면서 열심히 해야겠다” “정말 대단하다. 당신과 비교하면 내가 겪은 힘든 일은 아무것도 아니다” 등의 반응을 내보였다.
류신주는 저소득층 대상 공공복지보험으로 매달 1100위안(약 21만 원)을 지원받고 있다고 밝혔다. 그는 “가장 큰 바람은 무료로 운동하게 해준 헬스장에 언젠가 보답하는 것”이라고 말했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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