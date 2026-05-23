[오늘의 운세/5월 23일]

● 쥐 48년 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 60년 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 72년 지나간 일에 얽매이지 말 것. 84년 이왕 포기할 거라면 빠를수록 좋다. 96년 근면과 성실이 성공의 비결이다. 08년 감정 표현은 절제하고 상황을 지켜볼 것. 새로운 기회가 보이니 적극적으로 나서라
● 소 37년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다. 49년 경사가 겹치는 행운의 시기, 적국적으로 활동할 것. 61년 충동적인 지출이나 소비를 주의. 73년 현재가 중요, 현재가 과거와 미래를 만들고 있음. 현재에 충실할 것. 85년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다. 97년 기대하지 않았던 오랜 친구로부터 기쁜 소식이 전해온다.
● 범 38년 욕심을 줄이면 마음이 훨씬 편안해진다. 50년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 62년 기분 좋은 날, 귀인을 만나거나 대인관계 원만. 74년 즐겁고 유쾌한 하루. 86년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다. 98년 작은 실수도 반복되면 손해가 될 수 있다. 노력한 만큼 성과가 점차 드러난다.
● 토끼 39년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요. 51년 안전하고 확실해도 다시 점검할 것, 돌다리도 두드려라. 63년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 75년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것. 87년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것. 99년 양보하는 태도가 관계를 더욱 원만하게 만든다.
● 용 40년 모든 것은 때가 있다. 과감한 결단이 필요한 시기. 52년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다. 64년 초심을 잃지 말고 정진 할 것. 76년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라. 88년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 00년 신중한 판단이 중요한 하루, 서두르지 말 것. 꾸준한 추진력이 좋은 결과를 만들어낸다.
● 뱀 41년 때로는 져주는 것이 이기는 것. 53년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 65년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있다. 77년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 89년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것. 01년 말보다 실천이 더 큰 신뢰를 얻게 한다. 사람들과의 교류 속에서 기회가 있다. ● 말 42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요. 54년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다. 66년 넓은 마음으로 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 78년 지나간 일보다 현재에 집중해야 유리하다. 90년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 자신감있게 적극적으로 해라. 02년 성실함이 인정받으며 좋은 평가를 받는다.
● 양 43년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 55년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 67년 전화위복의 기회가 제공 된다. 79년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출. 91년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 03년 주변과의 협력이 생각보다 큰 힘이 된다. 무리한 계획보다 현실적인 접근이 필요하다.
● 원숭이 44년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것. 56년 상대방의 단점보다는 장점을 부각시켜 주어라. 68년 컨디션이 안 좋은 날, 과로하거나 무리하지 말 것. 80년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것. 92년 무리하지 않고 페이스를 유지하는 것이 중요. 04년 중요한 선택은 충분한 고민 후 결정할 것.
● 닭 45년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 57년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 69년 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다. 81년 사람 만나는 일에서 좋은 성과. 93년 실리보다는 명분을 따를 것. 05년 일상 속에서 작은 즐거움을 발견하는 날. 맡은 일에 집중하면 성과가 따라온다.
● 개 46년 때를 놓치지 마라, 오늘 할 일을 다음으로 미루지 말 것. 58년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것. 70년 익숙한 방식이 오히려 좋은 결과를 만든다. 82년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 94년 때를 기다려라, 한발 물러서라 시간이 약이다. 06년 노력의 결실이 서서히 눈에 보이기 시작한다.
● 돼지 47년 공복에 마시는 물이 건강을 해칠 수 있다. 59년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해 해줄 것. 71년 잠깐의 휴식이 재충전한다. 83년 지금은 과감한 결단이 필요한 시기. 95년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 07년 감정을 다스리면 실수를 줄일 수 있다.
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