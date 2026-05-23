[오늘의 운세/5월 24일]

● 쥐
48년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
60년 새로운 꿈이나 희망이 생긴다.
72년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
84년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
96년 꾸준한 노력이 가장 빠른 지름길.
08년 주변의 조언을 참고하면 예상보다 좋은 결과를 얻을 수 있다.
● 소
37년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
49년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
61년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
73년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
85년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
97년 오랜 고민이 점차 정리되며 마음의 안정을 찾게 되는 하루다.
● 범
38년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
50년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
62년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
74년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
86년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
98년 지금이 바로 과감한 결단이 필요한 시기다.
● 토끼
39년 희망의 새 아침이 밝아오고 있다.
51년 아무리 바빠도 식사는 제때에.
63년 사고수가 있는 날, 오늘은 가급적 대중교통을 이용할 것.
75년 급해도 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
87년 무리한 계획보다는 현실적인 선택이 유리하게 작용한다.
99년 추진하던 일이 서서히 성과를 보이며 자신감이 높아진다.
● 용
40년 행운이 함께 하는 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
52년 고질병에서 해방이 되는 기상!
64년 새로운 계기가 생기거나 상황 호전된다.
76년 지나치게 무리한 요구가 아니면 들어 줄 것.
88년 기분에 따라 행동하지 않게 감정 조절.
00년 감정 기복을 줄이고 차분히 행동하면 실수를 예방할 수 있다.
● 뱀
41년 모든 것은 때가 있다, 시간이 많은 것을 해결해 준다.
53년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
65년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
77년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
89년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
01년 새로운 기회가 다가오니 적극적으로 도전해 볼 필요가 있다.
● 말
42년 미루었던 일을 해라, 행운의 여신이 함께하고 있다.
54년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화필요.
66년 추진하던 일에 새로운 계기가 생길 듯.
78년 작은 불편함 뒤에 큰 기쁨 온다.
90년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
02년 예상치 못한 기쁜 소식이나 반가운 만남이 생길 수 있다.
● 양
43년 컨디션이 좋은 날, 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
55년 기분 좋은 날, 기대하지 않았던 좋은 소식 들려온다.
67년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
79년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
91년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
03년 현실적인 판단이 중요한 시기이며 신중함이 필요하다.
● 원숭이
44년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
56년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받는다.
68년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
80년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
92년 능력을 인정받는 날, 몸은 바쁘지만 마음은 행복!
04년 작은 실수라도 반복되지 않도록 꼼꼼함이 요구된다.
● 닭
45년 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
57년 마음에 들어도 감정보다 신중하게 결정할 것.
69년 과음이나 과식은 하지 말 것.
81년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
93년 운수 좋은 날, 실수가 쉽게 해결되는 날.
05년 노력의 결과가 점차 나타나며 보람을 느끼게 된다.
● 개
46년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
58년 중요한 일은 다음을 기약해라.
70년 상대방의 장점을 부각시켜 주어라.
82년 이익은 멀리있다, 좀 더 멀리 보고 판단을 해라.
94년 지금 눈앞에 보이는 것이 전부는 아니다.
06년 꾸준히 밀고 나가는 추진력이 성과로 이어질 가능성이 크다.
● 돼지
47년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
59년 괜찮은 투자정보 생길 수 있다.
71년 서두르면 망친다. 중요한 일은 내일을 기약해라.
83년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
95년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
07년 말보다는 행동으로 보여줄 때 신뢰를 얻게 되는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
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