‘핑크퐁 아기상어’ 10억회 이상 재생… 캐릭터 IP-동요 중 세계 최초 달성

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동요 ‘핑크퐁 아기상어’가 스포티파이 ‘빌리언스 클럽’에 올랐음을 알리는 이미지. 더핑크퐁컴퍼니 제공
동요 ‘핑크퐁 아기상어’가 스포티파이 ‘빌리언스 클럽’에 올랐음을 알리는 이미지. 더핑크퐁컴퍼니 제공
세계적으로 인기를 모은 동요 ‘핑크퐁 아기상어’가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 10억 회 이상 재생돼 ‘빌리언스 클럽’에 올랐다. 캐릭터 지식재산권(IP)으로는 최초이며, 어린이 노래 가운데서도 처음이다.

더핑크퐁컴퍼니는 “2017년 7월 발표된 ‘핑크퐁 아기상어’가 스포티파이에서 10억 회 이상 재생된 것으로 집계됐다”며 “캐릭터와 콘텐츠의 힘으로 만들어낸 기록”이라고 22일 밝혔다. 이 노래는 최근 1년 동안 총 1억3700만 회 재생됐다. 하루 약 38만 회꼴이다.

누적 재생 횟수 10억 회 이상인 곡들이 포함되는 빌리언스 클럽에는 팝 스타 테일러 스위프트, 에드 시런, 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 세계적인 아티스트의 대표곡이 올라 있다.

이 노래를 바탕으로 만든 영상 ‘핑크퐁 아기상어 체조’(Baby Shark Dance)도 유튜브에서 169억 회가 조회돼 65개월 연속 세계 조회 수 1위를 기록하고 있다.

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이지윤 기자 leemail@donga.com
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