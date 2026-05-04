3월 서울 1순위 청약 9만건…‘분상제 아파트’에 몰렸다

올해 3월 전국에서 1순위 청약이 11만 건 가까이 접수됐다. 서울에서만 9만 건 넘게 몰리는 등 강남권 분양가 상한제 대상 아파트에 청약 신청이 집중된 영향으로 해석된다.
4일 부동산플랫폼 직방에 따르면 3월 전국 분양 아파트 단지의 1순위 청약 접수 건수는 10만9928건이었다. 서울에 9만322건이 접수되며 2024년 9월(9만6434건) 이후 1년 6개월 만에 가장 많았다. 3월에 서울 주요 단지 6곳이 분양 공고를 내며 청약 수요가 집중된 것으로 보인다.
서울의 3월 분양 공고 단지 1순위 평균 청약경쟁률은 156 대 1이었다. ‘아크로 드 서초’(1099 대 1), ‘오티에르 반포’(710 대 1), ‘이촌 르엘’(135 대 1)은 분양가 상한제 적용으로 시세 대비 낮은 분양가가 책정되면서 신청이 쏠렸다. 이 중 아크로 드 서초는 일반공급 30채 모집에 3만2973건이 접수되며 서울 분양 단지 중 역대 최고 경쟁률을 기록했다.
서울은 4월에도 청약 수요가 이어졌다. 서울 동작구 라클라체자이드파인(26.9 대 1)과 마포구 공덕역자이르네(80 대 1)가 높은 경쟁률을 보였다.
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