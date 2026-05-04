통일부, 北 ‘조선’ 호칭 변경 문제에 “공론화 통해 신중 검토”

통일부는 북한을 공식적으로 ‘조선’이라고 호칭하는 문제에 대해 “아직 정부 입장이 정해진 것은 없다”고 4일 밝혔다.
윤민호 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 관련 질문을 받고 “통일부는 북한 국호 호칭 문제와 관련해 공론화 과정을 통해 신중하게 검토한다는 입장”이라고 말했다.
통일부는 북한을 국호인 ‘조선민주주의인민공화국’ 또는 그 약칭인 ‘조선’으로 부르는 문제에 대한 공론화 작업에 착수했다. 여론 추이를 살펴본 뒤 공식 사용 여부를 결정하겠다는 취지다. 통일부는 국호 사용 관련 학술회의 등을 통해 민간 전문가 등의 의견을 청취할 계획이다.
정동영 통일부 장관은 지난달 25일 통일부·통일연구원 공동주최 학술회의에서 ‘조선민주주의인민공화국’ ‘한조 관계’ 등의 표현을 여러 차례 사용한 바 있다.
다만 ‘조선’ 국호 사용은 북한을 포함해 한반도 전체를 영토로 규정한 헌법 취지에 부합하지 않는다는 지적이 나온다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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