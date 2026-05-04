“구렁텅이 처박힌 김수현, 수척한 모습…매달 수천만원 드는 상태” 근황 관심

배우 김수현의 최근 근황을 둘러싼 추측이 이어지고 있다. 유튜브 채널을 통해 성수동에서 수척한 모습으로 목격됐다는 주장이 나오면서, 관련 논란과 함께 관심이 다시 쏠리는 모습이다.
3일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 “지인이 며칠 전 성수동에서 김수현을 우연히 목격했다”며 “얼굴이 눈에 띄게 수척해 보였다는 이야기를 들었다”고 전했다. 다만 해당 내용은 제보를 바탕으로 한 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다.
이진호는 이어 김수현을 둘러싼 현재 상황에 대해 언급하며 수사 지연과 소속사 사정 등을 거론했다. 그는 사건이 장기간 이어지고 있는 점과 관련해 “정리가 늦어지고 있다”는 취지의 발언을 내놓기도 했다. 다만 구체적인 재정 상황이나 향후 전망에 대해서는 확인된 사실은 없는 상태다.
현재 김수현은 고 김새론과의 과거 교제 시점을 둘러싼 논란과 관련해 진실 공방을 이어가고 있다. 유족 측은 미성년 시절 교제를 주장하며 아동복지법 위반 혐의로 고소했으며, 김수현 측은 성인이 된 이후 교제였다는 입장을 밝히고 있다. 양측은 이와 관련해 명예훼손 혐의 등으로 맞고소를 진행 중이다.
광고 계약을 둘러싼 분쟁도 이어지고 있다. 일부 광고주가 품위 유지 의무 위반 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것으로 알려졌으며, 법원은 형사 사건 수사 결과를 지켜본 뒤 민사 판단을 내릴 것으로 전해졌다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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