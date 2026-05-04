최우식 “이틀 간 머리 안 감고 속옷 안 갈아 입어”…멤버들 ‘당황’

배우 정유미, 박서준, 최우식이 ‘가성비 여행’에 나선 가운데, 최우식이 속옷도 챙기지 못한 채 위기에 놓였다. 제한된 예산 속 돌발 상황이 이어지며 웃음을 자아냈다.
3일 첫 방송된 tvN 예능 ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’에서는 세 사람이 하루 10만원 예산으로 식사와 숙소를 해결하는 여행을 시작하는 모습이 그려졌다. 휴대전화 사용도 제한된 채 이동 수단 역시 지하철과 기차, 버스 등 대중교통만 이용해야 하는 조건이 주어졌다.
이날 방송에서 가장 큰 위기에 놓인 인물은 최우식이었다. 그는 여벌 옷은 물론 속옷도 챙기지 못한 상태였다. 식사 도중 최우식은 “출발 전 파마를 해서 이틀 동안 머리를 감지 말라고 했다”며 “머리를 못 감아 샤워를 하지 않았고, 그래서 속옷도 갈아입지 않았다”고 털어놨다.
이에 멤버들은 “샤워 여부와 관계없이 속옷은 갈아입어야 하는 것 아니냐”며 당황했고, 최우식은 “내일까지는 괜찮다”고 답해 웃음을 자아냈다.
이후 상황은 더 난감해졌다. 남은 돈이 4750원뿐인 상황에서 속옷 구매조차 쉽지 않은 상황이 된 것. 최우식이 도움을 요청하자 멤버들은 “속옷 값이 5000원이면 어떻게 하냐”, “장기자랑이라도 해야 하는 것 아니냐”고 말하며 농담을 주고받았다.
‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’은 ‘서진이네’ 출연진인 정유미, 박서준, 최우식이 국내를 배경으로 5박6일 여행을 떠나는 프로그램으로, 매주 일요일 오후 7시30분 방송된다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0