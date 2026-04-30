“알바생분들 미리 죄송합니다”…컵빙수 돌아오자 알바생 ‘초긴장’ [요즘소비]

고물가 속 최저가 4000원대 컵빙수 출시가 이어지면서 소비자와 카페 아르바이트생의 반응이 엇갈리고 있다. 저렴한 가격에 대한 기대와 달리, 현장에서는 주문 폭주와 제조 부담을 우려하는 목소리도 나온다.
29일 온라인 커뮤니티 등에는 “알바생분들 미리 미안합니다”, “얘들아 잊지 마, 메가커피 팥빙 4월 30일 재출시” 등의 글이 올라왔다. 지난해 가격 대비 높은 품질로 인기를 끌었던 메가MGC커피 컵빙수 재출시 소식이 알려지자 기대 섞인 반응이 이어진 것이다.
다만 소비자들의 기대와 달리 아르바이트생들 사이에서는 긴장감도 감지된다. 컵빙수는 얼음, 팥, 젤라또, 떡, 시리얼 등 여러 재료를 층층이 담아야 해 일반 음료보다 제조 과정이 복잡한 편이다. 주문이 한꺼번에 몰릴 경우 매장 직원들의 업무 부담이 커질 수밖에 없다.
실제로 지난해 소셜미디어(SNS) 등에는 메가MGC커피 아르바이트생으로 추정되는 이용자들이 “메가커피 알바생 죽어요”, “하루 종일 팥빙 팥빙, 한 번에 9잔 들어와서 눈물 흘림” 등의 글과 함께 여러 잔의 컵빙수 사진을 게시하며 고충을 토로하기도 했다.
지난해 유튜브 예능 ‘워크맨’에서도 컵빙수 제조의 분주한 현장이 공개된 바 있다. 당시 가수 딘딘과 배우 이준은 메가MGC커피 매장에서 아르바이트에 도전했고, 주문이 몰리는 컵빙수와 음료를 연달아 만들며 정신없이 움직였다. 방송 이후 컵빙수는 ‘가성비 좋은 인기 메뉴’이자 ‘알바생이 만들기 힘든 메뉴’로 동시에 회자됐다.
그만큼 컵빙수는 지난해 여름 프랜차이즈 카페업계의 ‘히트 상품’으로 존재감을 입증했다. 한 컵에 빙수의 맛과 식감을 담아낸 간편함과 비교적 낮은 가격대가 맞물리며 소비자들의 선택을 받았고, 올해는 이 흐름에 올라타려는 브랜드들의 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.
● 메가커피부터 스타벅스까지…카페업계 ‘컵빙수 경쟁’ 본격화
올여름에는 메가MGC커피 등 기존 저가 커피 브랜드 중심으로 형성됐던 컵빙수 경쟁이 중대형 프랜차이즈 업계 전반까 확산하고 있다.
메가MGC커피는 30일 지난해 ‘혼빙’ 열풍을 이끈 ‘팥빙’을 재출시하며 여름 디저트 시장 공략에 나선다. 올해는 최근 디저트 업계에서 인기를 끄는 말차 트렌드를 반영한 ‘말차 젤라또 팥빙 파르페’도 라인업에 추가했다. 메가MGC커피는 고물가 속에서도 전년과 동일한 4천원대 가격을 유지해 소비자 접근성을 높였다고 설명했다.
이디야커피 컵빙수 3종과 접시빙수 3종을 29일 출시했다. 컵빙수는 팥, 망고, 두바이초코 등 3가지 맛으로 구성됐다. 이번 신제품은 1인 소비 증가와 합리적인 가격을 중시하는 소비 흐름에 맞춰 간편하게 즐길 수 있는 컵빙수와 여럿이 함께 먹을 수 있는 접시빙수를 함께 선보인 것이 특징이다.
스타벅스 코리아도 여름 시즌을 앞두고 빙수 콘셉트 메뉴를 강화하고 있다. 스타벅스는 최근 컵빙수 스타일의 신규 음료 ‘레드빈 빙수 블렌디드’와 ‘애플망고 빙수 블렌디드’ 2종을 출시했다. 비교적 높은 가격대에도 컵 형태로 간편하게 즐길 수 있는 빙수 메뉴를 내놓으면서 프랜차이즈 카페업계의 컵빙수 경쟁에 합류했다.
업계에서는 올해도 컵빙수 경쟁이 이어질 것으로 보고 있다. 이른 더위와 1인 디저트 수요, 가성비 소비 흐름이 맞물리면서 컵빙수가 여름철 카페업계의 핵심 메뉴로 떠오르고 있기 때문이다. 이에 따라 프랜차이즈 카페들은 가격 경쟁력은 물론 맛, 토핑, 메뉴 구성 등을 앞세워 차별화 경쟁을 한층 강화할 것으로 보인다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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