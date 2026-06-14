美, 아파치 추락 후 이란 공습 3시간전 취소…배경엔 카타르 있었다

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지 시간) 이란과의 합의 가능성을 언급하며 돌연 공습을 취소한 배경에 중재국 카타르와 파키스탄의 설득이 결정적인 역할을 한 것으로 나타났다.
13일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 앞서 10일 카타르 외교관들이 종전 양해각서(MOU) 초안을 갖고 이란에서 돌아왔다. 이를 토대로 파키스탄은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “평화 협정이 거의 완료됐으니 새 공습 계획을 취소해달라”고 설득했다.
당시 미국과 이란 간 긴장은 급격히 고조되고 있었다. 9일 호르무즈 해협 상공을 순찰하던 미군 아파치 헬기가 이란 드론의 공격을 받아 추락하자 미국은 이란에 보복 공격을 펼친 데 이어 추가 공습을 예고했다. 이란 역시 맞불 공격을 예고하며 상황이 빠르게 악화하자 카타르와 파키스탄이 급히 진화에 나선 것이다. WSJ은 “극적인 드라마의 전환점은 카타르 외교단이 이란에서 돌아온 순간이었다”고 전했다.
결국 11일 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “이란과의 논의가 최고지도자급까지 올라가 승인됐다는 사실에 근거해 공습을 취소한다”며 당초 예고했던 이란에 대한 공습을 철회하겠다고 밝혔다. NBC뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미 동부 시간 기준 오후 5시경으로 예정됐던 공습을 약 3시간 전 막판 취소한 것으로 알려졌다.
또 지난달 말 미군이 이란 고농축우라늄(HEU) 탈취 작전을 준비했으나 트럼프 대통령이 승인하지 않아 시행이 보류됐다는 보도가 나왔다. CNN에 따르면 지난달 19일 벨기에 브뤼셀에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의에 참석 중이던 댄 케인 미국 합참의장은 플로리다주 중부사령부로 급거 복귀해 트럼프 대통령에게 작전 계획을 보고했다. 그러나 트럼프 대통령은 전쟁 장기화와 대규모 미군 사상자 발생 가능성을 우려해 계획을 반려한 것으로 전해졌다.
당시 전쟁 종식을 위한 협상이 급물살을 타며 종전에 대한 기대감이 커졌던 분위기도 영향을 줬을 것으로 보인다. 미국과 이란은 지난달 28일 종전 MOU 협의를 실무 차원에서 마무리 짓고 초안을 회람한 것으로 알려졌으나 결국 트럼프 대통령과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 최종 승인하지 않으며 협상이 난항을 거듭했다. 대화를 이어나간 양측은 이르면 14일 MOU에 서명할 전망이다.
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