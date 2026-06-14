北 “비핵화는 되돌릴 수 없이 종결된 사안”…한미 NCG회의에 반발

북한은 한미가 확장억제 협의체인 핵협의그룹(NCG) 회의를 열고 북한 비핵화 공동목표를 확인했다고 밝힌 데 대해 “비핵화는 최종적으로 되돌릴 수 없이 종결된 사안”이라고 반발했다.
북한 외무성 대변인은 14일 당 기관지 노동신문을 통해 발표한 담화에서 “미국과 추종 세력들의 무의미한 반공화국 비난 수사와 핵 위협 공조는 되돌릴 수 없는 우리의 핵보유국 지위에 아무런 영향도 미칠 수 없다”고 밝혔다.
그는 “우리나라를 비롯한 지역 국가들을 겨냥한 핵무기 사용을 정책화하고 그 구체적인 실행 방안을 음모하는 마당에 교전 상대방의 핵무장 해제를 운운하는 것이야말로 어불성설이며 공허한 망상”이라고 비난했다.
이어 “최근 미국이 한국과 일본에 최신형 공대공미사일을 비롯한 각종 형태의 군사 장비들을 대대적으로 넘겨주고 핵 사용을 가상한 전쟁 모략 행위에 광분하고 있는 현실은 우리가 국가의 안전을 보장하기 위한 필수적인 자위력 강화에 보다 전념해야 할 이유와 당위성을 충분히 입증해 주고 있다”고 주장했다.
그러면서 “우리가 결행하는 핵방패 구축은 외부로부터의 간섭과 위협을 억제하고 국가의 주권과 안전을 담보하며 지역의 평화와 안정을 보장하기 위한 합법칙적 과정”이라고 했다.
아울러 “미일한 3개국이 아무리 강변해도 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 현 지위를 절대로 변경시키지 못할 것”이라며 “그 누구도 시대적 흐름 속에 영구적으로 실종된 ‘비핵화’를 건져낼 수 없을 것”이라고 강조했다.
앞서 한미는 11일 서울에서 제6차 NCG 회의를 열고 “한미는 북한의 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다”는 문구가 담긴 공동성명을 발표했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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