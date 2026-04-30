연봉 9000만원 육박, 문과생도 OK…중국 ‘로봇 인재 쟁탈전’ 시작

중국에서 휴머노이드 로봇 산업이 급성장하면서 인재 확보 경쟁이 격화되고 있다. 채용 공고가 2배 이상 늘고 연봉이 9000만 원에 육박하는 등 ‘돈·인재·교육’이 동시에 몰리고 있다.
최근 시나금융 등에 따르면 중국 취업 정보업체 례핀 빅데이터연구원은 ‘2026 로봇 분야 인재 수급 추세 인사이트 보고서’를 통해 최근 1년간 휴머노이드 로봇 분야 신규 채용 공고가 전년 대비 215.8% 증가했다고 밝혔다. 해당 분야 평균 연봉은 40만6100위안(약 8800만 원)으로 집계됐다.
로봇 산업 전반의 채용 수요도 빠르게 늘고 있다. 같은 기간 중국 로봇 분야 전체 신규 채용 공고는 75.26% 증가했고, 평균 연봉은 32만8000위안(약 6300만 원) 수준으로 조사됐다.
● “돈 몰리고 학과도 신설”…中 로봇 산업 키우기 속도전
관련 시장도 빠르게 커지고 있다. 데이터 업체 IT쥐즈에 따르면 지난 21일까지 중국 체현지능 분야에서 공개된 투자 건수는 151건에 달했다. 이 가운데 단일 투자액이 10억 위안 이상인 대규모 투자 사례도 18건이었다. 전체 산업망으로 넓혀 보면 올해 초부터 현재까지 중국 로봇 관련 분야의 지분 투자 건수는 이미 300건을 넘어섰다.
투자 규모도 커지고 있다. 투자 금액이 공개된 140여 건의 사례를 보면 자금 총규모는 556억 위안(약 10조 6663억 원)에 달했다. 올해 들어 단일 투자액 10억 위(약 1918억 원)안 이상인 사례는 18건으로, 2025년 전체 5건, 2024년 전체 1건을 크게 웃돌았다.
중국 정부도 관련 산업 육성에 속도를 내고 있다. 올해 중국 정부 업무보고에는 체현지능이 미래 산업 육성 분야에 포함되며, 정책 지원 아래 체현지능 기술의 상용화도 빠르게 진행되는 분위기다.
중국 당국은 로봇 산업 성장에 맞춰 전문 인재 양성 체계도 확대하고 있다. 중국 교육부는 2026년 일반대학 학부 전공 목록에 ‘체현지능’, ‘뇌기과학기술’ 등 신규 전공을 추가했다. 특히 체현지능 전공은 베이징항공항천대, 상하이교통대, 저장대 등 9개 대학에 신설될 예정이다.
● 中서 뜨는 ‘로봇 트레이너’…전문대 이하도 지원 가능
이 같은 흐름 속에서 ‘로봇 트레이너’라는 직업도 주목받고 있다. 문과생 등 비전공자도 비교적 접근 가능한 직무로 평가된다.
로봇 트레이너는 사람과 로봇의 상호작용 경험을 개선하고, 모델이 사용자의 요구와 실제 맥락을 더 정확하게 이해하도록 돕는 역할을 한다. 평균 연봉은 19만5000위안(약 3700만 원)으로 조사됐다.
업무 범위도 다양하다. 인공지능·로봇 관련 전공 지식이 필요한 기술 직무부터 고객서비스 로봇 트레이너, AI 트레이너처럼 운영·응용 중심 직무까지 포함된다.
이 때문에 다른 로봇 분야 직무에 비해 진입 장벽이 낮다는 평가가 나온다. 보고서에 따르면 로봇 트레이너 신규 채용 공고 가운데 전문대 이하 학력을 요구하는 일자리가 30%에 가까웠고, 일부는 학력 제한이 없었다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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