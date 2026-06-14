美연구소 “스마트폰 보급이 출산율 하락에 영향…대면 상호작용 감소시켜”

스마트폰 보급이 미국 출산율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다는 연구 결과가 나왔다. 스마트폰이 일상생활에서 대면 상호작용을 감소시켜 성관계 및 임신 가능성을 줄였다는 분석이다.
12일(현지 시간) CNN에 따르면 미국 미들버리대와 전미경제연구소(NBER) 소속 연구팀은 최근 발표한 연구 보고서를 통해 2007년이 미국 출산율에서 특히 중요한 ‘변곡점’이었다고 밝혔했다. 2007년은 애플이 미국에서 처음으로 아이폰을 출시하기 시작한 해.
보고서에 따르면 연구진은 초기 아이폰을 이용할 수 있었던 유일한 네트워크인 AT&T의 모바일 광대역망 확산 과정을 추적하고 2007년부터 2011년까지 출산율 변화를 비교했다. 그 결과 주민의 90% 이상이 초기에 아이폰을 접한 지역에서는 10% 미만이었던 지역보다 출산율이 더 유의미하게 하락한 것으로 나타났다.
특히 이런 차이는 10, 20대에서 뚜렷하게 나타났다. 스마트폰 보급률이 높았던 지역의 15~19세 출산율은 해당 기간 약 26% 하락했지만 보급률이 낮았던 지역에서는 14% 하락했다. 또 20대 여성의 경우 스마트폰 보급률이 높은 지역에서의 출산율은 15% 떨어졌지만 그 반대의 지역에서는 10% 하락하는 것으로 나타났다. 30대 여성에서는 보급률이 높은 지역에서 출산율이 소폭 하락했지만 다른 지역에서는 오히려 상승했다. 연구진은 스마트폰 보급이 신체적 접촉과 대면 상호작용의 ‘대체재’가 됐을 수 있다고 봤다.
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