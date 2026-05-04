LPGA투어 ‘코르다 시대’… 마야 오픈 우승으로 시즌 3승 선착

여자 골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)가 올 시즌 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 가장 먼저 3승을 달성했다.
코르다는 4일 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 LPGA투어 리비에라 마야 오픈 최종 4라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아르피차야 유볼(24·태국)을 4타 차로 제치고 지난주 시즌 첫 메이저대회 셰브론 챔피언십에 이어 2주 연속 우승 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 37만5000달러(약 5억5000만 원)다. 코르다의 LPGA투어 통산 우승 횟수는 18회가 됐다.
LPGA투어 7승을 쓸어 담았던 2024년 떠올리게 하는 기세다. 코르다는 시즌 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에 이어 이번 시즌 세 번째 우승을 수확했다. 그는 올 시즌 참가한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록 중이다. 올 시즌에 획득한 상금만 284만3718달러(약 42억 원)다.
코르다는 4라운드 5번홀(파5)에서 이글을, 6번홀(파4)과 7번홀(파5)에서 버디를 잡았다. 순조롭게 우승을 향해 가던 코르다는 마지막 18번홀(파5)에서 티샷을 페어웨이 오른쪽 숲으로 날려 위기를 맞았다. 코르다는 더블 보기를 할 수도 있었던 상황에서 장거리 퍼트를 성공시켜 이 홀을 보기로 마쳤다.
코르다는 “골프에선 무슨 일이 일어날지 아무도 모른다. 18번홀을 통해 골프라는 스포츠 앞에서는 항상 겸손해야 한다는 걸 다시 깨닫게 됐다”고 말했다. 시즌 3승에 선착한 코르다는 “항상 우승을 목표로 대회에 나선다. 내 인생 최고의 순간을 살고 있다”며 웃었다.
한국 선수 중에는 주수빈(22)이 최종 합계 6언더파 282타로 공동 8위에 올랐다. 주수빈은 이날 버디 4개, 보기 2개를 엮어 2언더파 70타를 쳤다. 2023시즌 LPGA투어에 데뷔한 주수빈은 통산 두 번째 ‘톱 10’에 이름을 올렸다.
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