‘찰밥 할머니’ 모셔온 한동훈 “청와대 가면 제일 먼저 모시겠다”

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표가 10일 선거사무소 개소식에서 지역 학교 교장, 봉사자, 시민 등을 소개하며 “이런 분들과 같이 한다”고 했다. 국민의힘 후보로 출마한 박민식 전 국가보훈부 장관의 선거사무소 개소식에는 당 지도부, 중진 의원 등 국민의힘 인사가 총출동했다. 한 전 대표는 “힘센 사람들 한 번 모아놓고 말 한 번 시키고 그걸 언론에 자랑하는 것”이라며 “오늘 우리의 개소식은 다른 개소식과 다르다”고 했다.
한 전 대표는 이날 오후 부산 북구에서 선거사무소 개소식을 열었다. 개소식에 친한(친한동훈)계 의원들은 참석하지 않았다. 최근 국민의힘에서 탈당하고 명예 선거대책위원장 직을 맡은 서병수 전 의원, 보수논객 조갑제 조갑제닷컴 대표 등만 참석했다.
한 전 대표는 “누가 ‘굉장히 소박하고 혼자 다니고 그러면 너 진짜 사람들이 혼자인 줄 안다’, ‘그러면 널 누가 뽑아주겠나’ 이런 말씀을 하시더라”며 “(그래서) 저도 그러려고 했었는데, 제가 이분을 만나 뵙고 생각을 바꿨다”며 시민을 소개했다.
한 전 대표는 “바로 이 근처에서 채소 장사를 하시면서 저에게 찰밥 도시락을 (만들어 주셨던 분)”이라며 “제가 여기에 정말 모시기가 힘들었는데, 대통령보다 더 모시기가 힘들었다”고 말했다. 그러면서 “제가 평생 잊지 않겠다”며 “그래서 제가 오늘 우리의 개소식을 이렇게 전적으로 주민과의 축제로 바꾸게 됐다”고 했다.
한 전 대표는 ‘대통령 되어 갖고 청와대로 가라’는 할머니의 말에 “제가 혹시라도 가게 되면, 전 반드시 갈 것”이라며 “제가 북구갑에서 청와대로 가게 되면 어머님을 제일 먼저 모시고 가겠다”고 했다. 또한 “앞으로 제 입에서 북구라는 말 만 번쯤 듣게 될 것”이라고 덧붙였다.
한 전 대표는 이후에도 북구 상인연합회 회장, 식당 사장, 해병대전우회 회원, 주민자치 회장 등을 차례로 소개했다. 그러면서 “시민들의 축제이기 때문에 이 소개가 우리의 주력”이라고 했다.
한 전 대표는 북구 주민 소개에 시간을 할애한 이유에 대해 “오늘 우리가 나눌 이야기는 북구의 생활인들의 이야기”라며 “한 시간이 아니라 열 시간이라도 저는 부족했다고 생각한다”고 했다.
국민의힘 장동혁 대표가 박 전 장관의 선거사무소 개소식에서 ‘갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식처럼 굳건하게 보수를 굳혀온 사람이 보수정당을 새롭게 만들어야 한다’고 말한 데 대해선 “많은 분들이 동의하지 않으니까 이런 상황이 생기는 거 아니냐”고 했다.
한 전 대표는 박 전 후보의 개소식에 중진 의원 등이 대거 참석한 데 대해 “어떤 게 더 좋아보이시느냐”고 했다. 그러면서 “저도 그거 할 수 있다”며 “저는 시민들과 함께 하겠다”고 했다.
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