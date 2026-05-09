홍준표 “韓, 고문검사 영입하곤 ‘노무현 정신’? 선거 저급해져”

홍준표 전 대구시장이 부산 북구갑 재보궐 선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 정형근 전 의원을 후원회장으로 영입하는 등 해당 지역구 선거 상황을 두고 “선거가 저급하고 조잡하게 흐른다”고 지적했다.
홍 전 시장은 9일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “선거가 국민 생활을 더 좋게 변화시키는 정책 대결은 하지 않고 부산 북갑처럼 사소한 스캔들에 집착하거나 고문 혐의 검사 출신을 영입하면서 뜬금없이 노무현 정신을 외치는 외지인 후보를 보면서 참 선거가 저급하고 조잡하게 흐른다는 느낌을 배제하기 어렵다”고 했다.
더불어민주당은 한 후보가 후원회장으로 영입한 정 전 의원에 대해 “독재정권 시절 공안검사로 김근태 당시 민청련(민주화운동청년연합) 의장에 대해 자백을 하지 않는다는 보고를 받고 고문 수사를 지시한 장본인”이라고 지적했다.
여권을 향해서도 쓴소리를 날렸다. 홍 전 시장은 “공소 취소 제도는 진범이 잡혔거나 기소 후 명백히 잘못된 기소로 밝혀질 때 검사가 1심 판결 전에 하는 제도”라고 했다.
그러면서 “재판실무상 가끔 이런 일이 있긴 합니다만, 정치인 관련한 공소취소는 YS정권 시절에 박태준 포스코 회장에 대한 특가법상 조세포탈 사건을 청와대의 지시로 공소 취소한 일이 있었다. 무죄라서 공소 취소한 것이 아니라 정치적 대화합 조치로 공소취소를 한 것”이라고 설명했다.
그러면서 “이재명 대통령 사건을 이 사건에 준해서 처리하려면 그에 합당한 정치적, 사법적 환경이 전제돼야 할 것으로 보인다”며 “그것은 이번 지선이 끝난 후 다시 논의해도 되는데 굳이 지선을 앞두고 이런 불필요한 논쟁을 일으킨 것은 민주당과 여권의 정무판단 미숙으로 보이는 실책”이라고 지적했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지