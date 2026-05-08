스쿼트 개수는 ‘하체 나이’ 지표… 연령별 기준 몇 개?[노화설계]

스쿼트는 허벅지 앞쪽 근육(대퇴사두근), 엉덩이 근육(둔근), 햄스트링 강화에 효과적이다. 평소 스쿼트 동작을 꾸준히 훈련하면 나이 들어 독립적인 생활 유지와 낙상 방지에 도움이 될 수 있다.
전문가들이 권장하는 맨몸 스쿼트 방법은 다음과 같다. 1. 발을 어깨너비 정도 또는 약간 더 넓게 벌리고 선다. 체중은 발바닥 전체에 고르게 둔다. 2. 의자에 앉듯이 엉덩이를 뒤로 빼면서 무릎을 굽혀 몸을 낮춘다. 이 때 무읖이 안쪽으로 모이지 않게 하는 것이 중요하다. 3. 가슴은 세우고 허리가 과하게 꺾이거나 어깨가 말리지 않도록 한다. 4. 발바닥 전체로 바닥을 밀어내듯 힘을 주며 다시 일어선다. 5. 동작은 천천히 통제하면서 수행한다.
윌리엄스 코치는 “스쿼트는 자세가 핵심”이라며 “제대로 된 자세가 아니면 근력을 키우는 것이 아니라 단순히 반복만 하게 될 수 있다”고 말했다. 특히 무릎이 안쪽으로 무너지거나 허리가 과하게 굽는 자세는 관절 부담을 높일 수 있어 주의가 필요하다.
그는 “반동에 의존하지 않고 근육에 충분하 부하를 주기 위해서는 느리고 안정적인 움직임이 중요하다”며 “초보자라면 10~15회씩 3세트를 주 2~3회 실실하는 것이 적절하다”고 조언했다.
맨몸 스쿼트가 어렵다면 변형 동작부터 시작할 수 있다.
예를 들어 의자 위에 앉았다 일어나는 방식으로 연습하면 움직임 깊이와 균형 감각을 익히는 데 도움이 된다. 무릎이 안쪽으로 모이는 사람은 밴드를 사용해 바깥으로 밀어내면서 동작을 취하는 것이 유용할 수 있다.
주의할 점은 빈도다. 전문가들은 많이 할수록 좋은 운동이 아니라며 매일 하기보다는 최소 48시간 이상 회복 시간을 두는 것이 좋다고 조언한다.
윌리엄스 코치는 “충분히 회복하지 못하면 동작이 무너지고, 무릎이 안쪽으로 몰리거나 움직임이 급해질 수 있다”며 “근력 향상은 회복 과정에서 실제로 일어난다”고 설명했다.
댓글 0