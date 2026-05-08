정청래 “계엄 성공했다면 李와 나 연평도 끌려가다 꽃게밥 됐을수도”

더불어민주당 정청래 대표는 8일 ‘계엄의 비선’으로 불리는 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 적힌 ‘연평도 수집소’ 보도를 거론하며 “꽃게밥이 되지 않았을까 하는 살 떨리는 악몽 같은 기억이 다시 떠올랐다”고 밝혔다. 정 대표는 “계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 혹시 그곳에 갇혀 있지 않았을까”라며 울컥 했다.
정 대표는 이날 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 뉴스를 보면서 다시 한 번 살이 떨리며 경악했다”며 “지독하고 잔혹했던 내란의 실체가 밝혀지고, 저에게도 참 안 좋은 기억이었다”고 말했다.
정 대표는 2차 종합 특별검사팀이 ‘노상원 수첩’에 기재된 연평도 수용소를 현장 검증한 것에 대해서는 “500명을 수용할 수 있는 철창 있는 곳이 18군데나 있었다는 것 아니겠느냐“라며 “계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 혹시 그곳에 갇혀 있지 않았을까”고 했다.
이어 “그곳에 가다가 (연평도 바다에서) ‘꽃게밥이 되지 않았을까’ 하는 살 떨리는 악몽 같은 기억이 다시 떠올랐다”고 덧붙였다.
정 대표는 당시 기억을 회상하며 “아, 이러면 안 되는데”라며 눈시울을 붉히는 모습도 보였다.
그는 “노상원은 이른바 노상원 수첩에 이 대통령과 정청래, 우원식, 김명수, 권순일 이런 사람들을 죽이려 했다”며 “연평도를 격리하고 살해하려는 계획을 (수첩에) 기록했다”고 말했다. 그러나 이 과정에서 정 대표는 또다시 울컥해 말을 잇지 못했다. 정 대표가 감정이 북받치는 듯한 모습을 보이자 한병도 원내대표와 정원오 서울시장 후보가 양옆에서 등을 토닥였다. 정 후보는 정 대표에게 손수건을 건네기도 했다.
정 대표는 “그런데 최근 특검이 정말 수첩에 적힌 대로 연평도 지하갱도에 500명을 수용할 수 있는 철창 그래픽을 보면서, 이것을 우리가 막아내지 못했다면 처절한 참극이 벌어졌을 수 있겠다는 생각이 들었다“며 ”이렇게 특검에서 확인했음에도 불구하고 지귀연 판사가 마치 계엄이 하루 이틀 전에 기획되고 우발적인 것처럼 재판한 것이 참으로 야속하고 원망스러웠다“고 토로했다.
이어 “그 수첩에 적혔던 사람들이 실제로 연평도로 가는 배에서 바닷물에 던져졌거나 연평도 쇠창살이 있는 감옥에 갇혀 있었다면 격리된 곳에서 쥐도 새도 모르게 고통스럽게 죽어가지 않았을까 생각했다”며 “그런 기사를 보면 여러 가지 생각이 들고 다행이라고 한숨을 쉬면서도 마음이 너무 안 좋다”고 했다.
그러면서 “저뿐만 아니라 그 수첩에 적혀 있는 사람들이 생각할 때 어제 그런 뉴스를 보면 저와 같은 생각이 들지 않을까 하는 생각이 든다”며 “진짜 치가 떨리고 분노가 치밀어 오른다”고 강조했다.
댓글 0