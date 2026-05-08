“둘이라 감동 두배” 이시영, 이혼후 배아 이식해 얻은 둘째 공개

배우 이시영이 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아로 얻은 둘째 딸과의 일상을 공개했다.
이시영은 8일 자신의 인스타그램에 “이모, 삼촌들 모두 행복한 어버이날 되세요”라는 글과 함께 영상을 올렸다. 공개된 영상에는 둘째 딸이 이시영의 모친의 말에 웃음을 터뜨리는 모습이 담겨 있다. 이시영은 또 첫째 아들과 둘째 딸이 나란히 앉아 있는 사진을 올리며 “둘이라서 어버이날 감동도 두배인가 보다”라고 했다.
이시영은 2017년 한 사업가와 결혼해 2018년 첫째 아들을 품에 안았다. 하지만 결혼 8년 만인 지난해 3월 이혼 소식을 전했다. 그는 이혼 후 같은 해 7월 “결혼 생활 중 냉동 보관한 배아를 이혼 후 이식받아 임신했다”고 고백해 사람들을 놀라게 했다. 이 과정에서 전 남편의 동의는 받지 않았다고 고백하면서 논란이 일었다.
이시영의 전 남편은 이와 관련해 “아빠로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다. 이후 그는 지난해 11월 4일 홀로 둘째 딸을 출산했다. 이시영은 최근 남매와의 일상을 담은 사진을 인스타그램을 통해 공개하고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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