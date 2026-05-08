“이게 더 맛있네” 李대통령 부부, 남대문시장서 1인 1호떡

청와대 안귀령 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사가 어버이날 기념식에 참석한 이후 서울 중구 남대문시장을 방문해 경기 상황과 민생 현장의 목소리를 청취했다”고 전했다. 이날 방문은 중동 사태 등에 따른 경기 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 격려하고 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다. 또 외국인 관광객들의 방한 수요 증가에 맞춰 관광과 전통시장 활성화 방안을 점검하기 위한 취지라는 설명이다.
이 대통령은 시민들과 악수하거나 하이파이브를 하며 “식사하셨나”라고 물었다. 아이들에게는 허리를 숙여 눈을 마주쳤고, 카네이션을 들고 있는 청년들에겐 “꽃이 참 예쁘다”고 말을 건넸다. 손을 흔드는 시민들에겐 손가락 하트를 만들어 보였다.
이 대통령이 상인들에게 장사가 잘되는지 묻자, 일부 상인은 “경기가 전반적으로 어렵지만 외국인 관광객들이 늘면서 예전보다 활기를 되찾고 있다” ”외국인 관광객들이 더 많이 찾을 수 있도록 지원이 필요하다“ 등 이야기했다. 김 여사는 ”예전에 남대문시장 아동복 상가에 자주 왔었다”며 “오랜만에 다시 와보니 예전의 활기와 정겨움이 그대로 느껴진다”고 말했다. 이 대통령 부부는 모자와 안경 스트랩, 만두 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했다.
이 대통령 부부는 남대문시장 내 족발집에서 점심 식사를 했다. 이 대통령은 “사법고시를 준비하던 시절 남대문시장에 와서 족발을 맛있게 먹었던 기억이 있다”며 추억을 떠올렸다고 안 부대변인이 전했다. 식사 후 이 대통령 부부는 상점을 둘러봤다. 김 여사는 머리핀과 귀걸이, 목걸이 등을 구매했다. 이 대통령 부부는 서로 다른 맛의 호떡을 한 개씩 구매해 맛을 봤다. 이 대통령은 자신의 호떡을 맛보는 김 여사에게 “이게 더 맛있네”라고 말하기도 했다.
이 대통령 부부가 시장을 떠나자 시민들은 “아이들이 살기 좋은 나라를 만들어달라” “늘 건강하시라” 등의 응원이 이어졌다. 이 대통령 부부는 시민들에게 손을 흔들며 화답했다.
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