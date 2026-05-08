“매달 2200만원”…같은번호 고집, 43억 온·오프 동시당첨

같은 번호의 연금복권을 온·오프라인에서 동시에 구매해 모두 1·2등에 당첨된 사례가 나와 눈길을 끌고 있다.
동행복권에 따르면, 연금복권720+ 312회차 1·2등에 당첨된 A 씨는 복권 판매점에서 연금복권 한 세트를 구매한 뒤 집에 돌아와 온라인에서도 같은 번호로 한 세트를 추가 구매했다. 그 결과 오프라인에서 1등 1매와 2등 4매, 온라인에서 1등 1매와 2등 4매가 모두 당첨되는 행운을 안았다.
A 씨는 1등 당첨 사실을 확인한 뒤 “예상치 못한 탓에 처음에는 오히려 실감이 나지 않아 담담한 기분”이었다며 “아내가 기뻐하는 모습을 보며 그제야 ‘아이들 미래에 대한 걱정을 덜 수 있겠구나’ 하는 안도감과 함께 큰 행복이 밀려왔다”고 전했다. 실제 당첨금 역시 아이들의 미래를 위해 적금과 보험 등에 사용할 계획이다.
평소에도 연금복권을 자주 구매한다는 A 씨는 “오프라인과 온라인에서 같은 번호로 구매하는 저만의 습관이 있다”고 밝혔다. 당첨 소감 한 마디로는 “당신도 가능하다”고 적었다.
연금복권의 1등 당첨금은 20년간 월 700만 원, 2등은 10년간 월 100만 원이다. 이번 당첨자는 1등 2매와 2등 8매를 동시에 거머쥐면서 첫 10년 동안 세전 금액 기준으로 매월 2200만 원을 받고, 이후 10년 동안은 1등 당첨금을 매월 1400만 원 씩 수령한다. 총액으로 보면 43억 2000만 원이다.
연금복권의 경우 22% 세율을 적용하고 있다. 동행복권에 따르면 1등과 2등 중복 당첨 시 실수령액은 약 16억 8000만 원 정도다. A씨의 경우 2세트가 당첨되어 33억 7000만 원 가량을 수령하게 된다.
연금복권 720+는 조 번호와 숫자 6자리, 총 7자리로 구성된다. 보통 한 세트 5장으로 판매돼 모든 조를 같은 번호로 구입해 당첨될 경우 1등 1장, 2등 4장이 한꺼번에 당첨된다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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