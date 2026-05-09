[오늘의 운세/5월 9일]

● 쥐 48년 평화는 마음에서부터, 지나친 생각은 건강을 해칠 수 있다. 60년 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 72년 지나간 일에 얽매이지 말 것. 84년 이왕 포기할 거라면 빠를수록 좋다. 96년 열심히 꾸준히 성실하면 목적을 이룬다. 08년 책임감 있는 태도가 인정받으며 신뢰를 쌓을 수 있는 하루다.
● 소 37년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다. 49년 답답하고 힘든 일이 한 번에 해결, 경사가 겹치는 행운의 시기! 61년 충동적인 지출이나 소비를 주의. 73년 새로운 인연이나 기회가 찾아올 수 있으니 적극적으로 움직일 것. 85년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다. 97년 감정 조절하여 차분하게 대응하면 문제를 해결할 수 있다.
● 범 38년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁜 소식 들려온다. 50년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 62년 귀인을 만나거나 대인관계 원만. 74년 즐겁고 유쾌한 하루. 86년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다. 98년 새로운 기회가 다가오니 적극적으로 도전하면 좋은 결과가 따른다. ● 토끼 39년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요. 51년 돌다리도 두드려라. 63년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 75년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져 볼 것. 87년 능력을 인정받는 날, 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것. 99년 마음의 여유를 가지면 예상치 못한 좋은 일이 생긴다. ● 용 40년 결정할 때는 결정해야, 미루면 큰 화가 된다. 52년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다. 64년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 76년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라. 88년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 00년 주변의 조언을 참고하라, 답답한 문제가 해결된다.
● 뱀 41년 전진을 위해 일보 후퇴, 때로는 져주는 것이 이기는 것. 53년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 65년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있다. 77년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 89년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것. 01년 지나간 일은 잊고 새로운 계획을 세우는 것이 도움이 된다. ● 말 42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요. 54년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다. 66년 마음의 여유를 가져라, 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 78년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 90년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 02년 노력의 결실을 맺을 수 있는 시기로, 꾸준함이 중요한 역할을 한다. ● 양 43년 행운이 함께하는 날, 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 55년 계획했던 일이 순조롭게 진행되며 기분 좋은 하루. 67년 할 수 있는 것부터 전화위복의 기회가 제공된다. 79년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출. 91년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 03년 새로운 환경에서 기회가 찾아오니 적극적인 자세가 필요. ● 원숭이 44년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것. 56년 상대방의 단점보다는 장점을 부각시켜 주어라. 68년 천천히 안전하게 과로하거나 무리하지 말 것. 80년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것. 92년 부드러운 태도가 주변과의 관계를 더욱 원만하게 만들어 준다. 04년 여유 있는 태도가 좋은 인상을 남긴다.
● 닭 45년 공복에는 따듯한 물이 건강에 좋다. 57년 주장하지 말고, 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 69년 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다. 81년 사람 만나는 일에서 문제가 해결된다. 93년 자존심을 지켜라, 실리보다는 명분을 따를 것. 05년 주변과의 협력 속에서 더 큰 성과를 기대할 수 있는 시기다.
● 개 46년 때가 중요하다, 오늘 할 일을 다음으로 미루지 말 것. 58년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것. 70년 바빠도 식사는 거르지 말 것. 82년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 94년 한발 물러서라 시간이 약이다. 06년 작은 문제는 생기지만 지혜롭게 대처하면 오히려 기회가 된다.
● 돼지 47년 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 59년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해 해줄 것. 71년 마음의 여유가 필요한 날, 때로는 혼자만의 시간도 필요. 83년 지금은 과감한 결단이 필요한 시기. 95년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 07년 자신의 능력을 믿고 추진하면 좋은 결과를 얻을 수 있다.
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