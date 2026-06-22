李, 최태원·이재용과 연쇄 회동…‘반도체 지방 투자’ 막바지 조율

최태원 19일 만났고 이재용 25일 예정

29일 총수 간담회서 투자계획 밝힐 듯

크게보기 이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.6.19

이재명 대통령이 최태원 SK그룹 회장을 만난 데 이어 이재용 삼성전자 회장과도 청와대에서 회동한다. 29일 대기업 총수 간담회를 주재하기 전에

삼성전자와 SK하이닉스 등 ‘반도체 투톱’ 기업 총수와 미리 만나 지방 투자 세부 내용을 최종 논의하는 차원으로 전해졌다.

22일 재계에 따르면 이 대통령은 25일 청와대에서 이 회장과 만날 예정이다. 한 그룹사 대표급 인사는 “이 대통령과 이 회장이 직접 만나 다음 주 예정된 지방 투자 발표를 놓고 의견을 나눌 것으로 안다”고 말했다. 이 대통령은 최 회장과는 19일에 회동을 마친 것으로 전해졌다.

이 대통령이 기업 총수와 잇따라 만나는 것은 29일 청와대와

대기업 총수 간담회를 앞둔 ‘사전 조율’ 차원으로 풀이된다. 이 대통령은 이 자리에서 인공지능(AI) 관련 주요 기업 최고 경영진들과 지역 균형발전 계획을 발표할 예정이다. 여기에 삼성, SK 등 주요 기업의 지방 투자 계획이 발표될 것으로 보인다. 김민석 국무총리는 이날 취임 1년 기자회견에서 “조만간 현실화할 대기업의

지방 투자를 통해 지역 변화의 계기가 생겨날 것”이라고 했다.

삼성전자는 광주에 반도체 패키징 공장을 신설하는 방안이 거론된다. SK하이닉스 역시 반도체 후공정 생산기지 신설을 검토 중인 것으로 알려졌다. SK그룹 차원에서는 울산에 짓기로 한 AI 데이터센터를 다른 지역에 추가 신설하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

한편 강훈식 대통령비서실장은 22일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “반도체 호황으로 예상되는 초과 세수를 미래 세대를 위한 사업에 집중적으로 투자해야 한다”고 밝혔다. 강 실장은 “현 세대와 미래 세대가 국가 운영을 위한 부담을 공평히 분담하게 하고,

미래 세대를 위한 투자 재원을 확보할 수 있도록 국익과 미래 세대의 관점에서 합리적 대안을 찾아 나가자”고 말했다.