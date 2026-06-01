“AI 에이전트 시대, 속도가 관건… 실행 빠른 K스타트업에 기회”

[동아경제 人터뷰] 마나라 오픈AI 스타트업 총괄
4~8주마다 새모델, 적응력이 성공키
韓기업은 AI 발표날부터 제품 준비
제조-첨단기술서 더 많은 혁신 기대
오픈AI, 스타트업 성장에 발판 될것
“과거 인공지능(AI) 모델이 업무를 보조하는 수준이었다면, 이제 AI 에이전트는 프레젠테이션 자료를 완성하거나 제품 기능 전반을 구현하는 등 처음부터 끝까지 업무를 처리하는 단계로 나아가고 있습니다.”
마크 마나라 오픈AI 스타트업 총괄은 18일 서울 강남구 코엑스에서 한국산업은행과 한국무역협회가 공동 주최한 창업·투자 박람회 ‘넥스트라이즈 2026’ 기조연설에서 ‘AI 모델에서 에이전트로’를 주제로 이같이 말했다. 생성형 AI가 질문에 답하는 수준을 넘어 스스로 도구를 활용해 업무를 처리하는 ‘에이전트’로 진화하면서, 산업계에서도 AI가 업무 전반에 깊숙이 들어오는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 설명이다.
하버드대 컴퓨터공학과를 졸업하고 아마존웹서비스(AWS) 스타트업팀을 거친 그는 2023년 10월부터 오픈AI의 80여 명 규모 글로벌 스타트업팀을 이끌고 있다. 마나라 총괄은 연설 뒤 본보와의 인터뷰에서 한국을 AI 전환이 가장 빠르게 이뤄지는 시장으로 꼽았다.
그는 새 게임이 출시되면 즉각 첫날부터 장시간 몰입해 공략에 나서는 한국 게이머들을 예로 들며, 한국 개발자와 창업자들에게도 비슷한 속도감이 있다고 했다. 마나라 총괄은 “첨단 AI 모델이 과거처럼 몇 년에 한 번씩이 아니라 4∼8주마다 나오는 오늘날, 새 기술을 곧바로 받아들이고 빠르게 적응하는 능력이 AI 기반 제품을 만드는 스타트업의 성패를 가른다”고 말했다. 이어 “한국 스타트업은 AI 모델이 공개되면 첫날부터 그에 맞춰 업데이트된 제품을 내놓을 준비가 돼 있을 만큼 실행이 빠르다”고 말했다.
그는 한국 스타트업의 기업가 정신에도 주목했다. 마나라 총괄은 “한국 스타트업들과 일하다 보면 사업 기회를 빠르게 포착하고 곧바로 실행에 옮기는 감각이 뛰어나다는 것을 느낀다”며 “특히 제조업과 첨단기술 분야에서 쌓아 온 한국 경제의 강점을 활용한 사례들이 눈에 띈다. 앞으로 이 분야에서 더 많은 혁신이 나올 것으로 기대한다”고 말했다.
다만 보안 우려로 AI 도입을 망설이는 기업도 적지 않은 게 현실이다. 외부 클라우드에 데이터를 맡기는 과정에서 사내 기밀이 유출될 수 있다는 걱정 때문이다. 이에 대해 마나라 총괄은 “AI 사용 통로인 응용프로그램 인터페이스(API)로 전송되는 데이터는 오픈AI 모델 학습에 쓰이지 않는다”며 “지식재산권(IP)과 고객 데이터 보호가 중요한 금융, 헬스케어, 제조, 생명과학 등 보안에 민감한 산업과도 이미 협력하고 있다”고 설명했다.
오픈AI는 장기적으로 AI를 전기·수도처럼 누구나 이용할 수 있는 ‘지능형 유틸리티’로 보급하겠다는 목표를 세우고 있다. 마나라 총괄은 “오픈AI가 직접 만드는 것보다 스타트업들이 구축할 AI 애플리케이션이 훨씬 많을 것”이라며 “오픈AI는 스타트업이 성장하는 데 필요한 발판이 될 수 있다”고 말했다.
이를 위해 오픈AI는 API 크레디트(이용권), 전문가 기술 자문, 마케팅 지원 등을 묶은 스타트업 프로그램을 한국에서 약 9개월째 운영하고 있다. 2013년 스스로 창업에 뛰어들기도 했던 마나라 총괄은 후배 창업자들에게도 AI 활용을 당부했다.
“제가 회사를 세웠을 때 코딩 도구인 코덱스(Codex)나 챗GPT 같은 모델을 사용할 수 있었다면 훨씬 적은 자본으로 훨씬 더 빠르고 훌륭하게 회사를 키울 수 있었을 것입니다. 오늘날엔 이러한 마법 같은 도구들을 마음껏 활용할 수 있습니다. 무언가를 만들어가기에 이보다 더 흥미진진한 시기는 없을 것입니다.”
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