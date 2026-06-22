보이스피싱에 5000만원 잃은 엄마와 아들, 숨진채 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 14시 02분

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뉴시스
충북 음성군에서 수천만 원대 보이스피싱 피해를 입은 모자가 숨진 채 발견됐다.

22일 경찰 등에 따르면 20일 오전 충북 음성군의 한 아파트에서 50대 여성과 20대 아들이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 “전날부터 어머니, 동생과 연락되지 않는다”는 가족의 신고를 받고 출동해 현장에서 이들을 발견한 것으로 전해졌다.

현장에서 발견된 유서에는 “그동안 보이스피싱 피해로 경제적으로 힘들었다”는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰은 20대 아들이 5000만 원 상당의 보이스피싱 사기 피해를 당한 뒤, 어머니와 함께 삶을 비관해 극단적 선택을 한 것으로 보고 사건을 종결 처리할 예정이다.
#보이스피싱#피해#5000만원#경제
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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