“속아서 계약 연장”…이시안, 소속사 분쟁서 승소

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥4’에 출연한 모델 이시안이 소속사와의 분쟁 1심에서 승소했다. 법원은 소속사가 프로그램 출연 조건을 속여 전속계약을 연장을 유도했다고 판단했다.
22일 하상제 서울중앙지법 민사31단독 부장판사는 지난 12일 리더스엔터테인먼트(이하 리더스엔터)가 이 씨를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 패소로 판결했다.
앞서 리더스엔터는 2023년 8월부터 이 씨의 매니지먼트를 맡아왔다. 이후 2024년 4월 ‘솔로지옥4’ 출연을 앞두고 이 씨와 전속계약을 보완하는 부속 합의를 맺었다. 합의서에는 ‘솔로지옥4’ 출연 시 2024년 10월 만료되는 전속계약을 1년 6개월 연장한다는 내용이 명시됐다.
그러나 리더스엔터는 2024년 9월 이 씨가 전속계약상 의무를 이행하지 않았다는 이유로 소송을 제기했다.
또 이 씨가 위약벌 중 일부로 우선 1억 원을 지급할 의무가 있다고 주장했다.
하지만 재판부는 이 씨의 손을 들어줬다. 리더스엔터가 이 씨를 속여 불리한 계약 연장을 유도하게 된 사실들이 밝혀졌기 때문이다.
재판부는 “부속합의서의 문언과 연예인 전속계약이 연예인과 기획사 사이의 고도의 신뢰관계를 기초로 체결되는 것인 점 등을 종합하면 부속합의를 통해 바로 전속계약의 내용이 변경됐다고 보기 어렵다”며 전속계약 기간이 올해 4월 21일로 연장된 것으로 볼 수 없다고 봤다.
특히 솔로지옥 제작진 측이 ‘전속적 매니지먼트 권한을 가진 소속사가 있어야 한다’는 출연 조건을 제시한 사실이 없는데도 리더스엔터가 실제 제작진의 요구 사항이 있는 것처럼 이 씨를 속였다고 판단했다.
재판부는 “이 씨는 리더스엔터의 기망 행위로 인해 착오에 빠져 이 사건 부속합의를 하게 된 사실 등이 인정된다”며 “부속합의는 민법 제110조 제1항에 따라 적법하게 취소됐으므로 무효”라고 지적했다. 민법 제110조 제1항은 ‘사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다’고 규정한다.
그러면서 “부속합의가 적법하게 취소된 이상 이 씨가 전속계약 체결을 거부하는 것이 전속계약상 의무를 불이행한 것이라고 볼 수 없다”고 덧붙였다.
한편 이시안은 ‘프로듀스48’과 ‘아이돌학교’에 출연해 얼굴을 알렸고, 이후 넷플릭스 ‘솔로지옥4’에 출연해 화제를 모았다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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