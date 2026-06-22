메시 170㎝·홀란드 195㎝…축구에도 ‘이상적인 키’가 있을까?

‘축구의 신’으로 통하는 리오넬 메시는 프로필상 키가 약 170㎝다. 역대 최고로 꼽힐 때 반드시 언급되는 나머지 두 명인 디에고 마라도나는 165㎝, 펠레는 173㎝다.
반대의 경우도 있다. 현재 세계 최고의 골잡이 중 한 명인 엘링 홀란드는 195㎝, 한때 메시와 발롱도르(그해 세계 최고의 선수에게 수여되는 상)를 양분했던 크리스티아누 호날두는 187㎝, ‘아트사커’의 상징 지네딘 지단은 185㎝다.
엑스스몰(XS)부터 엑스라지(XL) 사이즈까지 다양하다.
여기서 한 가지 의문이 든다. 축구 선수에게 가장 적합한 키가 있을까? 있다면 어느 정도일까?
과학자들이 말하는 ‘형태 최적화의 법칙(Law of Morphological Optimisation)’에 따르면 자신의 종목에 적합한 신체를 가진 선수들이 성공할 확률이 높다. 농구를 예로 들면 데뷔 2년 차에 팀을 NBA(미국 프로농구) 파이널로 이끈 224cm의 거인 빅터 웸반야마가 대표적이인 사례다.
하지만 축구는 일부 신체적 강점이 승패를 좌우하는 종목이 아니다. 월드컵 우승국인 아르헨티나와 스페인, 브라질은 상대적으로 키가 작은 팀에 속한다. 반면 독일은 당당한 체격 조건이 돋보인다.
축구는 종목 특성상 ‘형태 최적화의 법칙’을 거스르는 종목일까?
아니다. 축구에도 성공할 확률이 높은 신체 조건이 존재한다. 점점 열기를 더해가고 있는 북중미 월드컵 출전 선수들에게서 힌트를 얻을 수 있다.
운동과학자인 팀 올즈(Tim Olds) 호주 애들레이드대학교 의대 보건과학과 교수는 비영리 학술 매체 ‘더 컨버세이션(The Conversation)’에 기고한 글에서 월드컵 출전팀들의 키에는 흥미로운 공통점이 하나 있다고 설명했다. 대부분의 팀 평균 신장이 놀라울 정도로 비슷하다는 것이다.
이번 월드컵 48개 참가국 가운데 대부분은 평균 신장이 180~185㎝에 몰려있다. 한국은 181.9㎝다. 키가 작다고 생각하기 쉬운 일본 대표팀조차 평균 181.3㎝에 달한다.
가장 키가 큰 팀인 보스니아와 노르웨이는 평균 187.2㎝이며, 가장 작은 팀은 평균 178.4㎝의 사우디아라비아다.
각국 축구 대표선수들은 같은 나라 같은 연령대 일반 남성보다 평균적으로 더 크다.
흥미롭게도 국가대표 평균 키가 작은 나라일수록 대표팀 선수와 일반 국민간 키 차이가 더 크고, 평균 키가 큰 나라일수록 그 차이가 작다.
이 데이터는 대부분의 축구 대표팀이 대략 180~185㎝ 정도의 선수를 가장 많이 필요로 한다는 점을 시사한다. 어쩌면 이것이 축구 선수에게 가장 경쟁력 있는 키 구간일지도 모른다.
그렇다면 이 범위 안에 있는 선수들로만 베스트11을 꾸리는 것이 최선일까.
그럴 가능성은 높지 않다.
이를 이해하려면 축구 경기의 특성을 살펴봐야 한다.
축구 선수의 키는 포지션의 요구사항에 따라 달라진다.
골키퍼는 11명 가운데 가장 키가 큰 경우가 많다. 이번 월드컵 골키퍼 평균 키는 189㎝로 단연 가장 높다. 골키퍼는 넓은 골대를 지켜야 하기에 팔 길이와 도달 범위가 넓을수록 유리하다.
수비수도 역시 큰 체격이 유리하다. 평균 약 183㎝다. 공격수를 저지하고 공중볼 경합에서 승리해야 하기 때문이다.
반면 미드필더와 공격수는 민첩성과 가속력이 중요해 평균 175~180㎝ 정도로 수비수보다 조금 더 작다. 마라도나와 메시는 폭발적인 순간 가속력과 낮은 무게중심을 활용한 정교한 드리블로 수많은 골을 터뜨리며 공격수에게 큰 키가 필수 조건은 아니라는 사실을 보여줬다.
반면 187㎝의 호날두는 뛰어난 점프력과 제공권을 바캉으로 머리로만 150골 이상을 기록했다. 이는 헤딩골이 30개 조금 넘는 메시보다 훨씬 많은 수치다. 키 큰 공격수 역시 분명한 장점을 가질 수 있다는 의미다.
결국 월드컵 출전팀은 헤딩 경합에서 이길 수 있고, 프리킥 상황에서 상대 슈팅을 막는 수비벽 역할을 하며, 상대 공격을 저지할 수 있는 충분한 체격의 선수들을 일정 수 이상 보유해야 한다. 한 팀이 이런 체격의 선수를 확보하면 다른 팀들도 경쟁력을 유지하기 위해 비슷한 체격의 선수를 선발하게 된다. 올즈 교수는 이를 일종의 ‘신체 조건 군비 경쟁(anthropometric arms race)’이라고 설명했다.
그는 축구 선수에게 키는 분명 도움이 되는 요소지만 그것이 성공을 위해 반드시 필요한 조건은 아니라고 지적한다.
볼 컨트롤 능력, 지구력, 민첩성, 경기 읽기 능력, 공간 감각 등 축구에서 더욱 중요한 능력들은 키와 거의 관련이 없다는 것이다.
관련 데이터를 종합하면 축구 선수에게 가장 경쟁력 있는 키 구간은 180~185㎝ 정도로 보인다. 하지만 이는 평균적인 경향일 뿐 모든 선수에게 적용되는 절대적 기준은 아니다. 골키퍼와 수비수, 미드필더와 공격수에게 요구되는 조건이 서로 다르기 때문이다.
결국 축구는 농구처럼 특정 체격이 절대적으로 유리한 종목이 아니다. 골키퍼에게는 큰 키가 무기지만, 공격수에게는 낮은 무게중심과 민첩성이 더 큰 장점이 될 수 있다.
월드컵 역사를 빛낸 165㎝의 마라도나와 월드컵 데뷔 무대에서 2골을 폭발시킨 195㎝의 홀란드가 모두 빛날 수 있는 이유다.
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