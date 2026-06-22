임산부석에 신발 벗고 다리 쭉…“더럽다” 참교육한 승객

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 10시 06분

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유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
지하철 임산부 배려석에 앉아 신발을 벗고 다리를 길게 뻗은 채 여러 좌석을 차지한 남성과 관련한 영상이 공개돼 공분을 사고 있다.

22일 유튜브와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 20일 유튜브 채널 ‘킹받쥬’에는 ‘할 말은 하는 남자 멋지시네요’라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에서는 한 남성이 지하철 임산부 배려석 앉아 몸을 기댄 채 좌석 세 칸을 차지하고 있는 모습 등이 담겼다.

이를 본 한 승객은 남성에게 다가가 “당신이 다리를 펴고 신발까지 벗고 있으니 더러워서 누가 여기 앉겠느냐”고 지적했다.

지하철 임산부 배려석에서 다리를 올리고 좌석 세 칸을 차지한 남성을 지적하는 승객. 유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
지하철 임산부 배려석에서 다리를 올리고 좌석 세 칸을 차지한 남성을 지적하는 승객. 유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
남성이 “더럽다는 거냐”라고 묻자 이 승객은 “그럼 당신의 발이 깨끗하다고 생각하느냐”라고 되물으며 남성의 행동을 비판했다.

유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
유튜브 채널 ‘킹받쥬’ 영상 캡처
이어 “다른 사람들도 신발 벗고 다리 뻗고 싶지 않겠느냐”며 “하지만 공공장소이기 때문에 하지 않는 것”이라고 말했다.

해당 영상을 본 누리꾼들은 “저렇게 지적하기가 쉽지 않을 텐데 대단하다”, “공공장소에서 기본 예의도 지키지 않는 사람이 너무 많다”, “할 말을 해야할 때 하는 분이 계셔서 정말 다행” 등의 반응을 보였다.

#임산부 배려석#좌석#킹받쥬#지적
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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