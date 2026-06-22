임산부석에 신발 벗고 다리 쭉…“더럽다” 참교육한 승객

지하철 임산부 배려석에 앉아 신발을 벗고 다리를 길게 뻗은 채 여러 좌석을 차지한 남성과 관련한 영상이 공개돼 공분을 사고 있다.
22일 유튜브와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 20일 유튜브 채널 ‘킹받쥬’에는 ‘할 말은 하는 남자 멋지시네요’라는 제목의 영상이 올라왔다.
해당 영상에서는 한 남성이 지하철 임산부 배려석 앉아 몸을 기댄 채 좌석 세 칸을 차지하고 있는 모습 등이 담겼다.
이를 본 한 승객은 남성에게 다가가 “당신이 다리를 펴고 신발까지 벗고 있으니 더러워서 누가 여기 앉겠느냐”고 지적했다.
남성이 “더럽다는 거냐”라고 묻자 이 승객은 “그럼 당신의 발이 깨끗하다고 생각하느냐”라고 되물으며 남성의 행동을 비판했다.
이어 “다른 사람들도 신발 벗고 다리 뻗고 싶지 않겠느냐”며 “하지만 공공장소이기 때문에 하지 않는 것”이라고 말했다.
해당 영상을 본 누리꾼들은 “저렇게 지적하기가 쉽지 않을 텐데 대단하다”, “공공장소에서 기본 예의도 지키지 않는 사람이 너무 많다”, “할 말을 해야할 때 하는 분이 계셔서 정말 다행” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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