정점식 “장동혁, 내년 2월까지 갈 수 있겠나…상황 빨리 종결돼야”

국민의힘 정점식 원내대표가 21일 정치권 일각에서 제기되고 있는 ‘장동혁 대표 내년 2월 사퇴론’과 관련해 “내년 2월까지 갈 수가 있겠습니까”라며 “어찌 됐든 이 상황 자체가 빠른 시일 내에 종결 되어야 한다는 생각을 많은 의원들이나 국민들께서 하고 계신 거 아닌가라고 생각하고 있다”고 밝혔다.
정 원내대표는 이날 오후 MBN ‘시사스페셜’에 출연해 장 대표의 거취 문제 관련 질문을 받고 이같이 답했다. 정치권에서는 장 대표가 내년 2월 사퇴한 뒤 다시 전당대회에 출마할 것이라는 관측이 제기되고 있다. 내년 8월까지 임기인 장 대표가 내년 2월 전에 사퇴할 경우 국민의힘 당헌·당규에 따라 차기 대표는 장 대표의 잔여 임기만 채우고 물러나게 된다.
그는 “소위 당대표 사퇴 등 지도부의 인적 쇄신이 필요하다는 목소리에 대해서도 귀를 기울여야 한다고 생각한다”면서도 “중요한 것은 이런 상황들이 당의 분열로 내비쳐서는 안 되고 어찌 됐든 이 상황을 통해서 우리가 함께 당의 방향성을 정해야 된다”고 강조했다.
장 대표 거취 관련 문제 해결 방법에 대해서는 “당 대표 사퇴 문제는 앞으로 각 선수(選數)별 의원 간담회 등을 통해서 우리 의원들의 말씀도 듣고 그리고 우리 당원들의 의견도 듣고 해서 이 문제를 해결해 나가야 된다고 생각을 하고 있다”고 했다.
다만 정 원내대표는 장 대표의 거취 문제가 빠른 시일 내에 정해지긴 어려울 것으로 내다봤다. 그는 “현재 장 대표가 이 사태(거취 논란)에 대해 ‘결국 지금 중요한 것은 국민의 참정권 침해로 인한 전국민의 분노를 어떻게 정치권이 받아내야 되느냐라는 부분에 투쟁을 집중해야 된다’고 말하는 것으로 비추어 단시일 내에 해결하기는 조금 어렵지 않나라는 생각이 든다”고 했다.
한편 무소속 한동훈 의원의 복당 여부를 두고서는 “의원총회에서 한 의원의 복당 문제가 제기되지 않은 것은 그만큼 아직 시기적, 절차적으로 논의가 성숙하지 않았다는 방증”이라며 “다만 한 의원의 복당 문제가 다시 당의 갈등으로 비화돼선 안 된다는 부분을 걱정하고 있다”고 했다.
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