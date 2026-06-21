[고양이 눈]“들어가 볼까요?”

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형형색색의 꽃이 들판을 수놓았습니다. 걸어둔 그림만 해도 이리 이쁜데 가림막 뒤에는 어떤 풍경이 펼쳐질까요? 빨리 들어가 보고 싶네요.

―강원 철원군 고석정꽃밭에서
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양회성 기자 yohan@donga.com
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