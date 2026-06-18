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고양이 눈
[고양이 눈]녹슮의 미학
동아일보
입력
2026-06-18 23:00
2026년 6월 18일 23시 00분
신원건 기자
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반 고흐의 미공개 그림일까요. 동심원처럼 퍼지며 빛의 번짐을 만들어낸 듯한데…. 아니었네요. 낡은 철문이 비바람에 녹슬며 그려낸 작품이네요.
―서울 종로구 원서동에서
고양이 눈
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#낡은 철문
신원건 기자 laputa@donga.com
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