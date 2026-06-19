“전쟁 성과는커녕 상황 악화” 충격 휩싸인 이스라엘

이스라엘이 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 체결한 이란과의 종전 양해각서(MOU) 내용을 보곤 충격에 빠졌다는 외신 보도가 나왔다. 또 이번 합의가 이스라엘이 내세웠던 주요 전쟁 목표를 달성하지 못한 채 안보 환경을 더 악화시킬 수 있다는 분석도 나왔다.
미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 다수 분석가 및 관계자들은 이번 MOU로 이스라엘의 전쟁 목표가 달성되긴커녕 목표 달성 측면에서 이스라엘이 더 악화됐다고 평가했다.
이스라엘 측이 처음 제시했던 전쟁 목표는 △이란 정권 교체 △탄도미사일 제한 △이란의 대리 세력 지원 중단 △핵무기 개발 저지 등이었다.
하지만 이란 정부는 2월 말 전쟁 초반 최고지도자가 사망했음에도 더욱 강경해지고 대담해지고 있다고 매체는 분석했다. 또 NYT는 “MOU에 적시된 미국이 30일 이내 이란 “인접국”에서 철수해야 한다는 조건 덕분에 이란이 미군을 지역에서 몰아냈다고 자랑할 수 있게 했다“고 평가했다.
또 MOU에서 탄도 미사일과 이란의 대리 세력에 대해 아무런 언급도 하지 않았다는 점을 지적했다. 그러면서 ”이란의 미사일 보유고나 레바논의 헤즈볼라, 예멘의 후티 반군과 같은 이스라엘의 적에 대한 이란의 지원을 전혀 다루지 않았다“며 ”더 심각한 건 이스라엘이 레바논에서 군대를 철수하도록 요구함으로써 전쟁 이전에는 없었던 방식으로 이스라엘을 족쇄에 묶으려 한다는 점“이라고 짚었다.
NYT는 ”이란의 제재 완화, 동결 해제 자산, 재건 지원금으로 받을 수 있는 수천억 달러는 이란의 미사일 개발 자금으로 활용되거나 중동 내 이란 동맹 세력을 지원하는 데 사용될 가능성이 있다“고도 했다.
특히 이란의 핵 프로그램에 대해선 “이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 제거하려고 노력해 왔고, 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에 참전한 주된 이유였던 이스라엘에 대한 실존적 위협은 미국과 이란 협상의 후반 단계로 미뤄졌다”고 지적했다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 국가안보보좌관을 지낸 강경파 야코브 아미드로르는 ”미국이 현금으로 대가를 지불하고, 기껏해야 의향서 한 통만 받은 형편없는 계약“이라고 비판했다.
타임스 오브 이스라엘의 편집장인 데이비드 호로비츠는 칼럼을 통해 MOU를 ”재앙적인 굴복“이라고 규정했다.
이스라엘 채널12 뉴스 분석가인 니르 드보리는 MOU를 ”외교적 10월 7일“에 비유하며 이스라엘이 전혀 대비하지 못한 파국적인 사태라고 평가했다. 2023년 10월 7일은 팔레스타인 무장 정파 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 가자지구 전쟁이 시작된 날이다.
네타냐후 총리는 이날 MOU를 거론하며 ”앞으로 더 많은 도전 과제가 놓여 있다. 침착함을 유지하고 안보 이익에 대한 확고한 입장을 취하는 동시에 미국과의 중요한 관계를 유지해야 한다“고 말했다. 그러면서 이스라엘이 궁극적인 목표인 ”이란의 핵무기 보유를 막겠다“는 입장을 고수할 것이라고 밝혔다.
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