한동훈 “투표용지 감축 전결 처리한 위철환, 탄핵으로 책임 물어야”

무소속 한동훈 의원은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 전에 ‘50% 축소인쇄 지침’을 보고받은 것으로 알려진 위철환 중앙선관위 상임위원에 대한 탄핵소추를 촉구했다.
한 의원은 이날 페이스을 통해 “현재 선관위원장 직무대행을 하고 있는 위 상임위원에 대해 이번 사태에 대한 책임을 반드시, 즉각 물어야 한다”며 “야당은 위 상임위원에 대한 탄핵소추에 나서야 한다”고 밝혔다.
그러면서 “국민의 참정권을 소홀히 여긴 선관위 책임자는 탄핵까지 이를 수 있다는 선례를 확립해야 한다”고 강조했다.
한 의원은 전날 조현욱 진상규명위원장의 발표를 거론하며 “이번 참정권 침해 사태의 주요 원인 중 하나인 투표용지 인쇄 축소에 대해 위 상임위원이 보고받은 사실이 확인됐다”면서 “위 상임위원이 보고를 받았는데도 사무총장 전결로 처리됐고, 중앙선관위원장에게는 보고도 하지 않았다고 한다”고 했다.
이어 “민주당이 이 탄핵소추에 동의하는지 국민과 함께 똑똑히 지켜보겠다”며 “말로만 참정권은 여야의 문제가 아니라고 할 뿐, 이 대통령이 지명한 선관위 상임위원이고 이 대통령 사법연수원 동기라고 감싸고 들면 국민의 지탄을 면치 못할 것”이라고 덧붙였다.
앞서 중앙선거관리위원회 투표용지 부족 사태 진상규명위원회는 전날 “중앙선관위원장은 이번 투표용지 부족 사태 발생 이후에야 투표용지 인쇄 축소 지침의 존재를 알게 됐다”고 밝혔다.
조 위원장은 전날 경기 과천 선관위 청사에서 6차 회의를 마친 뒤 브리핑을 통해 “중앙선관위는 투표용지 부족 사태를 서울시 선관위로부터 보고받은 게 아니라 언론 보도를 통해 알게 됐다”며 “그와 동시에 중앙선관위 상임위원, 사무총장 등으로부터 보고를 동시에 받았다고 한다”고 말했다.
위 상임위원은 11일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “국민의 참정권이 침해된 투표용지 부족 사태에 대해 참담한 마음으로 사죄의 말씀을 올린다”고 사과한 바 있다.
위 상임위원은 이날 대국민 입장문을 통해 투표용지 인쇄 비율을 기존 60%에서 50%로 낮추게 된 배경에 대해 선거일 투표율 대비 과도한 양의 투표용지를 인쇄할 경우 부정선거 의혹 제기에 시달렸고, 분실·도난·탈취 우려가 있었으며, 짧은 인쇄기간 탓에 인쇄소 확보도 어려웠다고 설명했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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