[오늘의 운세/6월 19일]

●쥐
48년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
60년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
72년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
84년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
96년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
08년 노력의 결과가 나타나니 자신감을 가져도 좋은 흐름이다.
●소
37년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
49년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
61년 지나치면 모자람만 못한 법.
73년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
85년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
97년 새로운 도전이 긍정적인 성과로 이어질 가능성이 크다.
●범
38년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
50년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
62년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
74년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
86년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
98년 어려움이 하나씩 해결되는 흐름이다.
●토끼
39년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
51년 건강에 적신호. 무리 하지 말 것.
63년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
75년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
87년 주위 사람들과 친하게 지낼것.
99년 지나간 일보다 현재에 집중해야 더 좋은 결과가 따른다.
●용
40년 감정이 가라앉는다. 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
52년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
64년 장기적 투자에 유리하다.
76년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
88년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
00년 꾸준히 쌓아온 노력이 점차 빛을 발하는 시기다.
●뱀
41년 확인 또 확인, 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
53년 편견을 버리고 마음을 열어라.
65년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
77년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
89년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
01년 말과 행동을 조심하면 좋은 평판을 얻게 된다.
●말
42년 일방적인 결정과 행동은 금물.
54년 귀인 만나거나 목적에 도달 할 듯.
66년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의.
78년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
90년 충동적인 구매나 언행 주의.
02년 계획했던 일이 순조롭게 진행되니 안심해도 좋은 날이다.
●양
43년 기준을 정확하게 가져라.
55년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
67년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
79년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
91년 잠시 지나온 삶을 뒤돌아볼 것.
03년 새로운 인연이 생기며 도움을 받을 기회가 찾아온다.
●원숭이
44년 운수 좋은 날, 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
56년 베푼만큼 돌아온다.
68년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
92년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
04년 끝까지 포기하지 않으면 만족할 만한 결과를 얻게 된다.
●닭
45년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
57년 오랜 숙원이 이루질 수 있다.
69년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
81년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
93년 연인 간에 애정이 깊어진다.
05년 협력을 통해 기대 이상의 성과를 얻을 수 있는 날이다.
●개
46년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
58년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
70년 얻기보다 베풀어라. 82년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
94년 우정도 좋지만 원칙대로 냉정히 판단해라.
06년 자신감을 가지고 도전하면 좋은 결과를 기대할 수 있다.
●돼지
47년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
59년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
71년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
83년 좀 더 적극적으로 임할 것.
95년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
07년 걱정보다는 행동이 중요하니 실천으로 옮겨야 할 때다.
인천철학관 박성희 원장
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