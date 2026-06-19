수도권·강원·영남 일부 폭염주의보…주말 비 내리고 누그러져

연일 전국에 푹푹 찌는 날씨가 이어지면서 강원권에도 올해 첫 폭염주의보가 발령됐다. 이번 더위는 주말 전국에 비가 내리며 한풀 꺾일 것으로 보인다.
기상청은 19일 오전 10시 강원 춘천 지역에 폭염주의보를 발령했다. 17일 영남 일부 지역과 18일 수도권에 발령한 폭염주의보도 유지했다. 이날 전국의 낮 최고기온은 25~33도로 예보됐다. 폭염주의보는 하루 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.
20일 전국에 비가 내리면서 더위는 누그러질 전망이다. 19일 밤 남부지방에서 시작돼 이날 낮 전국으로 확산하는 비는 제주 50~180mm, 전남 50~100mm 등 남부지방을 중심으로 많은 양이 내릴 전망이다. 수도권과 강원 내륙, 전북, 충청 및 경상권 30~80mm, 동해안에는 50~100mm가 예상된다. 아침 최저기온은 19~23도로 평년보다 덥지만, 낮 최고기온은 22~29도 수준에 그치겠다.
이번 비가 장맛비는 아니다. 정체전선을 밀어 올려 많은 장맛비를 유발하는 북태평양고기압 세력이 견고하게 자리 잡지 않았기 때문이다. 올해 장마철은 예년보다 늦게 시작될 가능성이 크다.
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