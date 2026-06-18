[사설]“사퇴가 다수 의견” “찌질이”… 張 이런데도 버티나

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 18일 23시 24분

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장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 빠져 있다. 2026.06.18 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 빠져 있다. 2026.06.18 뉴시스
국민의힘 내에서 장동혁 대표의 퇴진을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 17일 열린 의원총회에서는 의원들이 초·재선부터 중진까지 계파를 가리지 않고 장 대표 비판을 쏟아냈다. 최은석 원내수석대변인은 “장 대표가 선거 결과와 과정에 책임을 지는 게 좋겠다는 의견이 많았다”고 전했다. 의총 직후엔 “사퇴를 안 하면 ‘찌질이’ 소리를 면치 못할 것”이라는 말까지 나왔다. 18일에도 우재준 청년최고위원이 최고위 회의에서 “지도부가 적어도 가을 전에는 임기를 종료했으면 좋겠다”고 주장하는 등 사퇴 요구가 이어졌다.

장 대표는 지방선거에서 패하고도 2주 넘게 패배 사실조차 인정하지 않고 있다. 17일 의총은 의원들 사이에서 쌓인 장 대표에 대한 불만이 임계치에 이르렀다는 사실을 보여준다. 장 대표는 의총에서 16개 전체 광역단체 선거 효력을 다투는 소청을 내야 한다는 주장을 폈지만, 대다수 의원들에게서 냉담하게 외면당했다. 당내에는 장 대표가 선거 책임론을 무마하기 위한 방편으로 선거 소청 확대와 전면 재선거를 요구하고 나섰다는 시각이 지배적이다.

그런데도 장 대표는 요지부동이다. 장 대표는 17일 의총에서 사퇴 요구에 답하지 않은 채 중간에 의총장을 빠져나갔다. 이번 의총은 선거 패배 후 처음으로 지도부와 의원들이 모여 당의 진로를 토론하는 자리였다. 하지만 그는 그런 토론의 장마저 거부해 버린 것이다. 장 대표는 18일 최고위에서 ‘당 내부 비판보다는 선관위 개혁 등을 먼저 언급해 달라’는 취지로 말한 뒤 과로를 이유로 입원했다.

지금 장 대표는 극단적 유튜버들이 주장하는 부정선거 음모론에까지 올라탄 상태다. 이젠 그를 당 대표로 세웠던 친윤 주류들도 하나둘 등을 돌리는 양상이다. 장 대표의 2년 임기는 내년 8월까지다. 이미 무너진 리더십으로 1년 이상을 버틴다는 것은 가능하지도 않을 뿐 아니라 설령 버틴다고 해도 당과 자신을 상처투성이로 만들 뿐이다.
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