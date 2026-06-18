삼성전자 퇴사하고 버스기사 된 20대 “초봉 5000만원에 수평적 문화”

20대에 삼성전자를 퇴사하고 버스 운전기사로 전업한 남성이 주목받고 있다. 화제의 주인공은 대구에서 520번 버스를 운행하는 이승준 씨(29)다.
이 씨는 17일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 삼성전자에서 일하다가 퇴사한 뒤 버스기사를 택한 이유 등에 대해 이야기했다. 그는 “제가 다녔던 사업부는 (스마트폰에 들어가는) 반도체 모듈을 만들었다”며 “그 당시에는 잘 나갔다. 제가 했던 업무는 컴퓨터 언어”라고 설명했다. 이 씨는 고등학교 졸업 후 6년간 삼성전자에서 근무하다가 5년 전 퇴사했다고 한다. 그는 “(퇴사할 당시) 연봉은 5000만 원”이라며 “성과급은 (가장 많이 받았을 때) 3000만 원이다. 돈은 많이 받았던 것 같다”고 했다. 이 씨는 재직 중 선취업 후진학 제도로 한양대를 졸업했다.
하지만 이 씨는 직장 내 인간관계와 미래에 대한 불안감에 퇴사를 결정하게 됐다고 한다. 그는 “어떻게 해야 내가 더 높이 올라갈 수 있을지 고민하던 시기에 회사를 오래 다니지 못하는 상사들을 보면서 ‘나도 언젠가 젊은 나이에 권고사직이나 희망퇴직을 받을 수 있겠구나’라고 생각해 안정적인 직업을 고민하게 만들었다”고 말했다. 이어 “4년차까지만 해도 퇴사할 생각이 전혀 없었는데 6년간 다니면서 팀장이 3번 이상 바뀌었다”며 “마지막으로 들어오신 분과 마찰이 있었다”고 설명했다. 또 “경상도 사람이라서 그러느냐”는 지역 비하 발언까지 들었다고 한다.
이 씨가 소속된 버스 회사에는 현재 6명의 20대 버스기사가 있다고 한다. 5년 전만 해도 20대 버스기사는 이 씨 한 명 뿐이었다. 그는 젊은 버스기사가 늘어난 데 대해 “(기업에는) 상명하복 같은 수직적 문화가 있는데 (버스기사 사이에는) 그런 게 전혀 없고 오로지 수평적 구조”라며 상사 스트레스가 전혀 없음을 강조했다. 또 65세까지 정년이 보장된 것을 언급하며 “(해고될 일이) 전혀 없다”고도 했다. 이 씨는 버스기사의 초봉이 5000만 원부터 시작한다고 밝혔다. 그는 또 “(시간적) 여유가 생겨 1~2달에 한 번씩은 꼭 해외여행을 다녀온다”고 말했다.
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