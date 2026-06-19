낮 체감 33도 이상 여름 더위…오후부터 전국 비

이날 오후부터 저녁 사이에는 중부지방(강원 동해안 제외)과 경북 중·북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
소나기 예상 강수량은 △서울·인천·경기 5~30㎜ △강원내륙·산지 5~30㎜ △대전·세종·충남, 충북 5~30㎜ △경북 중·북부 5~30㎜다.
밤부터는 전국 대부분 지역에서 비가 시작돼 다음 날 오후까지 전국에 비가 내리겠다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기 30~80㎜ △서해5도 20~60㎜ △강원내륙 30~80㎜ △강원산지·동해안 50~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △대전·세종·충남, 충북 30~80㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 전남 남부 서해안·남해안·지리산 부근 120㎜ 이상) △전북 30~80㎜ △부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 30~80㎜(많은 곳 부산·울산·경남 남해안·지리산 부근 100㎜ 이상) △제주도 50~180㎜(많은 곳 중산간, 산지 250㎜ 이상)
밤부터 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 안전사고 등에 유의해야 한다.
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