밴스 “이스라엘 정신 차려라”…종전 MOU 존중 촉구

JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지 시간) “이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결에 따른 60일 간의 협상 기간이 공식적으로 오늘 시작됐다”고 밝혔다. 밴스 부통령의 협상 개시 선언으로 60일간의 후속 협상 마감일은 8월 16일이 될 것으로 보인다.
AP통신에 따르면 밴스 부통령은 이날 백악관에서 기자회견을 통해 “종전 MOU에 따라 미 해군이 대이란 해상봉쇄를 해제했다”며 이같이 말했다. 미 중부사령부도 대이란 해상봉쇄를 해제 사실을 알리며 이란의 합의 준수를 지켜보기 위해 미 군함들이 일대에 머무를 것이라고 발표했다.
밴스 부통령은 “(MOU 체결 이후) 1250만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 통과했다”고 강조했다. 다만 이란 대표단과의 협상이 이번 주말 열릴 계획이지만 바뀔 수도 있다며 후속 협상 개시가 늦춰질 가능성에 대해서도 언급했다.
그는 또 이란에 제공될 경제적 보상에 대해 “이란이 완전히 (약속을) 이행하고 행동을 바꿀 때만 가능하다”고 했다. 이란이 핵프로그램 폐기 등 실제 행동에 나서야 경제적 지원이 이뤄질 것이라는 기존 미국 정부의 입장을 재차 강조한 것이다.
한편 밴스 부통령은 미국과 이란이 체결한 MOU를 비판하고 있는 이스라엘 내 강경파를 겨냥해 “MOU를 존중하라”고 촉구했다. 그는 “트럼프 대통령은 지금 시점에서 이스라엘에 우호적인 유일한 국가 수반이자 세계 초강대국의 국가 원수”라며 이스라엘 내 강경파를 향해 “정신 차리고 현실을 보라”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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