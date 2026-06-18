[오늘의 운세/6월 18일]

● 쥐
48년 행운이 함께하는 날, 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
72년 일도 많지만, 보람도 크다.
84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다.
08년 마음을 비우면 막힌 일이 서서히 풀리는 기운이 들어온다.
● 소
37년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
61년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
73년 사고수가 있는 날, 가급적 대중교통 이용할 것.
85년생 초심을 잃지 말고 정진할 것.
97년 주변의 시선보다 자신의 기준을 믿고 행동하는 것이 유리하다.
● 범
38년 넓은 마음으로 상대방을 이해 해주는 것이 먼저.
50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
62년 기분 좋은 날, 좋은 소식이 기다리고 있다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 작은 이익에 연연하면 흐름을 놓치니 큰 그림을 볼 것.
● 토끼
39년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어볼 것.
75년 마음에 두지 마라, 웃어넘길 수 있는 아량이 필요.
87년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라.
99년 인간관계에서 신뢰가 쌓이며 도움을 받을 일이 생긴다.
● 용
40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년 능력 이상으로 평가받는 날, 모든 일이 잘 풀려 나간다.
64년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
76년 작은 것에 인색하지 말 것.
88년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
00년 새로운 기회가 다가오니 망설이지 말고 도전하는 것이 좋다.
● 뱀
41년 생각을 바꾸면 기분이 전환 된다.
53년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
65년 항상 승리하지 않는다. 승자의 아량과 여유가 필요.
77년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
89년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것.
01년 말 한마디가 관계를 좌우하니 신중한 표현이 필요하다.
● 말
42년 자신의 의사를 정확하고 분명하게 표현할 것.
54년 끝까지 밀고 나가라, 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
78년 기대가 너무 크면 실망도 있다.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 계획한 일은 서두르지 말고 순서대로 진행해야 성과가 난다.
● 양
43년 유유상종한다. 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
55년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
79년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
91년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
03년 욕심을 줄이면 오히려 더 큰 이익이 따라오는 흐름이다.
● 원숭이
44년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
56년 변화의 기운이 있는 날, 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다.
68년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
80년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
92년 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
04년 예상치 못한 기회가 찾아오니 준비된 자세가 중요하다.
● 닭
45년 결단이 필요한 시기, 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
57년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
69년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
81년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
05년 사소한 일에도 정성을 다하면 좋은 평가로 이어진다.
● 개
46년 베풀어야 얻는다. 내 마음을 먼저 열어야 한다.
58년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택.
70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
06년 고민하던 일이 점차 해결되며 마음이 한결 가벼워진다.
● 돼지
47년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
59년 아무리 바빠도 식사는 제때.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
83년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 적극적으로 임할 것.
07년 감정보다는 이성적인 판단이 상황을 더 유리하게 만든다.
인천철학관 박성희 원장
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